Nevjerojatnu utakmicu i prolaz Dinama protiv Tottenhama za Net.hr komentira legendarni Plavi as Goran Vlaović

Čudo nad čudima u Maksimiru. Dinamo je večeras pobijedio moćni Tottenham 3:0 i s ukupnih 3:2 senzacionalno, nestvarno prošao u četvrtfinale EL. Junak utakmice bio je Mislav Oršić koji je zabio hat-trick.

DINAMO – TOTTENHAM 3:0: Ljudi moji, je li ovo moguće? Čudesni Oršić srušio Spurse i odveo nevjerojatni Dinamo u četvrtfinale

‘Odlučujuće u ovoj utakmici je bio pristup, definitivno’

Kao što su generacije navijača Dinama slušale o onoj povijesnoj pobjedi nad Leedsom kada je Dinamo 1967. osvojio Kup velesajamskih gradova, tako će se godinama pričati o ovoj nevjerojatnoj maksimirskoj noći kada je pao Jose Mourinho i njegov moćni Tottenham.

“Ma ovo je čudo nad čudima stvarno. Toliko puta smo slušali povijesna utakmica, povijesna pobjeda, i kad sam igrao i sad kad više ne igram ali ovo je stvarno povijesna pobjeda. Odlučujuće u ovoj utakmici je bio pristup, definitivno. Nisu izgubili vjeru, bez obzira na rezultat iz prve utakmice od 2:0 za Spurse, bez obzira što su imali negativan rezultat protiv Mourinhovog stroja. Međutim, od samog početka susreta su krenuli najjače što mogu, pa kud puklo da puklo. Doprinijelo je, naravno, i dosta lakši tempo Tottenhama kojem se na kraju ne da mu se nije isplatilo nego je definitivno zagorčalo njihovu sezonu”, kazao nam je legendarni golgeter Dinama i Hrvatske Goran Vlaović koji nam se javio odmah nakon dvoboja i nastavio:

Nemoćni Tottenham

“Hat-trick Oršića je za pamćenje, jako je teško zabiti tri gola bilo kome a kamoli momčadi poput Tottenhama. A onda kad se uzme u obzir kakvi su to prelijepi golovi, nemaš što kazati nego svaka mu čast”.

Tottenham je večeras izgledao nemoćno protiv goropadne plave zagrebačke vojske…

“Vidljiv je bio večeras njihov pristup, da nije to na onoj razini na kojoj treba biti da se dobije svaka momčad, pogotovo Dinamo koji je pokazao veliku želju za nešto napraviti. Naravno da imaš nadu za prolazak i neke tihe želje ali svakako je Dinamo pokazao enormnu želju za pobjedom. Jasno je da su Spursi nominalno kvalitetnija i moćnija momčad, skuplja od Dinama ali večeras to nisu bili. To je ono što sam danas baš čitao u novinama i na portalima, izjavu mog Pivarića koji kaže ne bi se začudio da Dinamo prođe jer su se događala i veća čuda od toga da Dinamo izbaci Tottenham. U tom trenutku kad sam to čitao, rekao sam si da to nije daleko od istine”.

‘Uživajmo svi u ovome’

Damir Krznar je fantastično započeo post mamićevsku eru na klupi Plavih…

“Ma strašno, kakva je bila situacija trebalo je izgledati nekako suprotno, trebao je biti potop ali hvala Bogu da nije naravno. Ma i da se to dogodilo, opet mu ne bi bilo ni za zamjeriti. Ali ovo što je napravio je čudo. Utakmica iz snova i početak na klupi nakon jednih ovakvih događaja. Ovo sad je vrhunski rezultat i svi trebamo uživati u ovome a sutra nakon ždrijeba će se znati više. Gledajući ovu utakmicu, Dinamo može puno, daleko”, zaključio je Goran Vlaović.