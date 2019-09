‘KAD JE U FORMI POJAČANJE JE I ZA REAL’: Koliko je bio dobar Lokomotivin ‘moneyball’ i hoće li Sammir još jednom zasjati u sutonu karijere

U Lokomotivi kažu kako je Sammir u “primeu” mogao igrati u Real Madridu

Bivši hrvatski reprezentativac i jedna od modernih, ali više nekako romantičnih, ikona Dinama Jorge Sammir, u utorak je službeno postao članom Lokomotive. Zagrebački klub s Kajzerice senzacionalno je predstavio naturaliziranog Hrvata, gotovo kao da je riječ o svjetski poznatom igraču i tom su ga prilikom proglasili “strojovođom”.

Mi smo tu kako bi se realno zapitali je li Sammir zaista strojovođa Lokomotive i koliko može doprinjeti momčadi u ovom stadiju karijere, odnosno, je li se samo vratio zbog toga što mu nedostaje Zagreb i životni stil koji je ovdje njegovao ili je ipak došao igrati?

“Volim biti u Zagrebu. Volim ljude i vidim da oni mene vole. Pred kraj karijere sam se vratio ovdje i bit ću najbolji što mogu. Dat ću sve od sebe da izborimo Europu i nadam se da će biti lakše nego očekivano. Protiv Dinama ću biti motiviran, nadam se da ćemo ih pobijediti… Nisam gledao utakmice HNL-a dok me nije bilo, ali sam pratio rezultate. Drago mi je da je Dinamo opet u Ligi prvaka”, rekao je Sammir u intervjuu za RTL.

Igrač za Real Madrid?

Iskren, skroman, pristojan, blago nasmiješen i prepun nekog dječačkog šarma. Takvog ga oduvijek pamtimo, ali pamtimo i njegov nestašan karakter, brazilsku krv, koja njeguje onaj romantični stil života prožet izlascima, treninzima i “showcaseu” vještina kojekakvim minijaturama i finesama na terenu. Sammir je uvijek imao onaj vic u igri, radijus kretanja mu nikada nije bio velik, ordinirao je po poziciji polušpice, vješto je razigravao, prodavao driblinge i nerijetko zabijao. U Lokomotivi kažu kako je Sammir u “primeu” mogao igrati u Real Madridu, tako daleko nećemo ići, ali Sammir na svom vrhuncu, kada je bio mentalno i fizički potpuno u nogometu, je zaista bio izvanserijski igrač. Možda ne za Real, ali svakako za većinu klubova “lige pet”.

Glavno je pitanje što Sammir danas može dati u, složit ćete se, sve zahtjevnijoj Prvoj HNL. Kada je hrvatski Brazilac posljednji put igrao Prvu HNL, 2017. godine, sve je bilo drugačije. Tada je jedino Rijeka, uz vjerovali ili ne, Lokomotivu, imala uređen sustav i trenere s jasnim filozofijama koji su razmišljali nešto modernije. Danas? Danas je gotovo cijela HNL napredovala, Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, Lokomotiva, Inter… Svi oni opskrbili su se dobrim stratezima koji kontinuirano rade na poboljšanju momčadi i biraju igrače koji im najbolje odgovaraju sustavu. Jedan od njih je i Goran Tomić, trener Lokomotive. Tomić je do sada uvijek planski birao pojačanja i malo kada bi doveo igrača, a da od njega neće izvući neku korist. A kakvu može dobiti od Sammira?

Lokosi igraju ‘moneyball’?

Lokomotiva je nedavno ostala bez motora svoje momčadi, “strojovođe” kako oni to vole reći, Luke Ivanušeca, koji je, gle čuda, otišao u Dinamo. U deficitu s razigrivačima i ograničenim budžetom, Lokosi su valjda odlučili zaigrati “moneyball”. Da ne duljimo sada s pojašnjenjem ovog izraza, princip je to izrazito analitičkog skautiranja i izrazito dobro planiranog dovođenja igrača s, uvjetno rečeno, “greškom” za vrlo mali novac, a model je to koji se bazira na statistici i procjeni hoće li im igrač usprkos svojim nedostacima moći doprinjeti.

Sammir je u svojem prvom povratku 2017. godine, “uletio” u najgore doba, Dinamo se mučio u prvenstvu izgubio je titulu od Rijeke, nije se plasirao u Ligu prvaka, momčad je igrala bez glave i repa, treneri su se mijenjali kao na traci…

Tada je svoj neslavan drugi pokušaj u Dinamu, na odlasku, Sammir komentirao ovako: “Došao sam u Dinamo s velikom ambicijom, želio sam uzeti titulu. Veselio sam se povratku zbog navijača. Znam, kritizirali ste me… Kazivali da nisam dovoljno spreman, da ne mogu. Međutim, jeste li se ikad zapitali mogu li sam? Ne, nisam mogao sam. Sam nisam mogao napraviti ništa. Nisam ja Leo Messi! Niti onda kad sam bio najbolji, nisam igrao sam. Ne bih htio da ovo netko krivo shvati, poštujem i cijenim dečke koji su sada u Dinamu, ali u ono moje vrijeme, kad sam bio najbolji, imao sam bolje suigrače! Bilo mi je lakše igrati s onom generacijom. Možda je ispalo da je Dinamo pogriješio sa mnom, ali ja vam kažem da bi sve bilo drukčije da je bilo malo više podrške”.

Došao u krivo vrijeme

Ne treba tu puno lamentirati, čovjek je sve rekao, u Dinamu za njega treneri očito nisu imali viziju, nisu znali što će s njim i čovjek je postao višak, a da nije stigao ni ući u formu. U Lokomotivu je, kako su nam kazali iz kluba nedavno, stigao kao veliko pojačanje na koje će trener itekako računati. “Računamo na njega odmah, ali vidjet će trener nakon nekoliko dana hoće li ga odmah koristiti u prvoj utakmici ili će ga dozirati. Mi na Sammira gledamo kao na pojačanje, kao i na sve igrače koje pokušavamo dovesti”, rekli su nam iz Lokomotive.

Pitanje svih pitanja je – je li Sammir u formi? Brazilac se vjerojatno već zaželio nogometa jer posljednjih pola godine, otkako je potpisao za brazilskog drugoligaša Recifea, nije se baš naigrao. Isprva je dobivao nešto minuta, ali u posljednjih 10 utakmica skupio je tek nešto više od 90 minuta na terenu s tim da posljednje četiri uopće nije bio u kadru.

Na predstavljanju je uvjeravao kako je “u treningu” i potvrdio je hiperbole koje je predsjednik Lokomotive, Božidar Šikić, izrekao na njegov račun, govorimo o onima da može igrati u Ligi prvaka. “Da, da, to je istina”, potvrdio je Sammir Šikićeve navode uz osmijeh.

Hoće li se uklopiti?

Usudit ćemo se reći, ako je “moneyball” dobro odrađen i ako je Sammir u formi, to jest, ako se što prije dovede u još bolju formu, bit će ogromno pojačanje za Lokomotivu. Trener Tomić obično igra u 4-2-3-1 sustavu u kojem se Sammir osjeća odlično i oko njega će igrati hitronogi Kastrati, Droždek i u napadu mu je stasiti i snalažljivi “targret-man” Budimir. Okružen je igračima koji će mu biti sjajna potpora i iza sebe ima dvojicu pokretljivih veznjaka koji igraju u oba smjera i moći će maskirati njegove nedostatke, koji se tiču defenzive.

Naglasit ćemo, Sammir je u HNL-u igrao svoj najbolji nogomet u karijeri. U dresu Dinama zabio je u 261 utakmici 60 golova i još je 59 namjestio, a impresivna je to statistika ma što vi mislili o Sammiru. Isto tako za Dinamo je ubilježio najviše europskih nastupa od svih igrača u povijesti kluba s Maksimira. Da, Sammir je sada dvije godine stariji nego kada se prošli put vratio u HNL, ali je, čini nam se, izrazito gladan, puno gladniji nego što je bio kada je došao u Dinamo.

Da se ne varamo, Sammir je Brazilac, nije Hrvat, iako dobro govori hrvatski jezik i igrao je za Vatrene. Brazilcima je nogomet u krvi, Brazilci bez nogometa ne mogu, ergo, Sammir bez nogometa ne može, samo se nadamo da će zatomiti onu svoju nestašnu stranu i kloniti se izlazaka, “partijanja” i noćnog života. Ovo je posljednja prilika Sammiru u vrhunskom nogometu, pitanje je hoće li uskrsnuti ili će se zakopati. Stigao je u klub koji će ga staviti na “spotlight” i dati mu šansu, a na njemu je hoće li je iskoristiti.