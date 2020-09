Iako je dobio otkaz u Juventusu nakon samo jedne sezone, trener Maurizio Sarri (61) će u sljedećih deset mjeseci ipak zaraditi 8,5 milijuna eura, objavili su talijanski mediji.

Sarri je u lipnju prošle godine potpisao trogodišnji ugovor s Juventusom. S klubom je osvojio talijansko prvenstvo, ali zbog ispadanja u osmini finala Lige prvaka od Lyona dobio je otkaz, a naslijedio ga je Andrea Pirlo.

Sarri je odbio sporazumno raskinuti ugovor s Juventusom i to ga je, kako se čini, ubacilo u vreću novaca.

Maurizio Sarri is reportedly refusing to terminate his contract early by mutual consent, so Juventus will end up paying up to €8.5m https://t.co/7aMfR3ogBU #Juventus #SerieA pic.twitter.com/IAjHfedccj

— footballitalia (@footballitalia) September 8, 2020