JUVENTUS RAZBIO LAZIO U TRI MINUTE I IDE PO NASLOV: Ronaldo ostvario nestvaran rekord, možda i za titulu najboljeg ikad

Aktualni branitelj naslova prvaka Italije, Juventus, nadigrao je Lazio u 34. kolu Serie A i stigao je na korak od titule. Juventus je do pobjede stigao golovima Cristiana Ronalda u 51. i 54. minuti, a kasnije je smanjio Ciro Immobule s bijele točke u 81. minuti.

Juventus je tako pobjegao drugoplasiranom Interu na osam bodova i četiri utakmice prije kraja ima titulu praktički u svojim rukama. Do pobjede protiv Lazija stigli su u samo tri minute početkom drugog dijela kada je prvo Ronaldo zabio s bijele točke, a zatim je tri minute kasnije Felipe katastrofalno pogriješio i Dybala je asistirao Ronaldu za njegov 30. gol ove sezone.

Ronaldo je sada prvi strijelac Serie A, ali dijeli mjesto s Immobileom. No, Portugalac je na ovoj utakmici srušio gotovo nestvaran rekord. Postao je prvi igrač u povijesti koji je zabio 50 ili više golova u čak tri najjače europske lige, Premiershipu, La Ligi i sada u Serie A. Dostignuće je to zbog kojeg bi ga mnogi mogli prozvati najvećim svih vremena.

Cristiano Ronaldo is the first player ever to score 50+ goals in the Premier League, La Liga and Serie A 💥 @brfootball pic.twitter.com/aaE0EvXYFm

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 20, 2020