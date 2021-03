JUVENTUS OKRENUO PA DEMOLIRAO LAZIO: Ronaldo, iznenađujuće, gledao golijadu s klupe. Morata ih sredio u tri minute

Juventus je do pobjede stigao preokretom jer je Lazio poveo već u 14. minuti golom Correje

U derbiju 25. kola Talijanske lige Juventus je u Torinu svladao Lazio s 3-1 i sada je opet treći sa sedam bodova manje od vodećeg Intera.

Juventus je do pobjede stigao preokretom jer je Lazio poveo već u 14. minuti golom Correje. No, prvak je uspio doći do pobjede pogocima Rabiota (39) i Morate (57, 60pen).

Cristiano Ronaldo nije započeo utakmicu i ušao je tek u 69. minuti umjesto Morate.

Juventusu je ovo 15. pobjeda, koja ga je dovela na treće mjesto na tablici sa 52 boda, bodom manje od drugoplasiranog Milana. Prvi je Inter sa 59 bodova. Lazio je pretrpio drugi uzastopni poraz, ukupno osmi u ligi i sedmi je sa 43 boda.