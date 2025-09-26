Juventus donio odluku o Vlahoviću: Što će Tudor reći na ovo?

Iako je srpski centarfor Dušan Vlahović (25) najbolji strijelac Juventusa ove sezone, uprava "Stare dame" namjerava ga prodati u zimskom prijelaznom roku, objavili su talijanski mediji.

Unatoč tome što u igru uglavnom ulazi s klupe za pričuve, Vlahović je ove sezone zabio četiri pogotka. Ugovor s Juventusom ističe mu u lipnju sljedeće godine, a Vlahović nema namjeru produžiti suradnju.

To znači da je zimski prijelazni rok zadnja šansa za Juventus, na čijoj klupi sjedi naš Igor Tudor, da nešto zaradi na njegovoj prodaji. Ovog ljeta Vlahović je bio blizu prelaska u AC Milan, no klubovi se nisu mogli dogovoriti o visini odštete.

Foto: Profimedia

Zanimanje za Vlahovića pokazivali su i Chelsea te Manchester United, a u Juventusu se nadaju da bi ta dva engleska kluba mogla u siječnju opet "pozvoniti" na njegova vrata, navode talijanski mediji.

Najnovije vijesti o Juventusu pratite na Net.hr-u

Vlahović je stigao u Juventus u siječnju 2022., a torinski klub je za njega platio Fiorentini 83 milijuna eura odštete. U 150 utakmica za Juve Vlahović je postigao 62 gola i tome je dodao 15 asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka je u nezapamćenoj krizi