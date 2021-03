Aktualni talijanski prvak Juventus ovu sezonu neće pamtiti po dobrom. Trenutno se u domaćem prvenstvu nalazi na trećoj poziciji, a iz Lige prvaka ispao je već u osmini finala.

Talijanski mediji već neko vrijeme pišu da će nakon ove sezone Stara dama doživjeti veliku rekonstrukciju, a u utorak je Gazzetta dello Sport objavila da samo pet igrača Juvea neće biti na prodaju u ljetnom prijelaznom roku.

Gazetta piše da su ti igrači Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Arthur i Danilo, a da su svi ostali na prodaju ako dođe zadovoljavajuća ponuda.

