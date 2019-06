JUVE SPAJA RONALDA SA SUIGRAČEM S KOJIM JE OSVOJIO 4 LIGE PRVAKA: Odštetna klauzula – 700 milijuna eura

Prema pisanju Talijana najveći iznos koji bi Juve mogao isplatiti za Isca je 80 milijuna eura

Zidnedine Zidane i njegov Real Madrid u ljeto su ušli s jasnom namjerom – pojačati snage za sljedeću sezonu. Listu pojačanja predvodi 100 milijuna eura vrijedan belgijski mađioničar Eden Hazard, a cilja se i na Paula Pogbu koji neće puno manje koštati.

No, druga strana Realove medalje je ćinjenica da će neke igrače morati i prodati. Među njima je i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić, no vjerojatno najvrijedniji eksponat te Realove “liste za odstrel” je Španjolac isco koji je, prema pisanju Corriere di Torino, na listi želja Juventusa.

Isco bi se tako ponovo našao u istoj momčadi s bivšim suigračem Cristianom Ronaldom s kojim je osvojio četiri Lige prvaka. Jedini problem mogla bi biti Iscova izlazna klauzula koja iznosi nevjerojatnih 700 milijuna koje Juve sigurno za njega neće platiti.

Prema pisanju Talijana najveći iznos koji bi Juve mogao isplatiti za Isca je 80 milijuna eura. Inače, španjolski ofenzivni veznjak nikad se do kraja nije etablirao u momčadi Reala. Bio je često u nemilosti trenera zbog svoje nekonstantnosti, no igrač je to koji na svoj dobar dan može stati uz bok najboljim veznjacima svijeta.