JUVE SE UKLJUČIO U PRIČU OKO DOVOĐENJA MESSIJA: Stvara se najveći tandem ikad? No, moglo bi doći do potpunog kolapsa

Nakon Man Cityja i PSG-a, dva najbogatija nogometna kluba u Europi, još se jedan velikan, doduše ne tako bogat ali opet velikan koji ima što ponuditi, umiješao u priču oko dovođenja najboljeg nogometaša svijeta, a to je talijanski Juventus.

BARCELONA POSTAVILA ULTIMATUM MESSIJU: Ovo izgleda kao uvod u ‘rat’, a ne razgovor o rješenju situacije; ‘Sjest ćemo za stol pod jednim uvjetom’

Juventus are also in the running for wantaway Barcelona star Lionel Messi, claim L’Equipe, as they want to create a super-team with Cristiano Ronaldo https://t.co/PIQwRyONvI #Juventus #FCBarcelona #MCFC #PSG #Messi #CR7 pic.twitter.com/46l2DLrmRw

Priča je toliko luda i ide u smjeru da Talijani žele stvoriti najbolji i najveći igračko-napadački tandem svih vremena Messi – Ronaldo. Nju je u plasirao ugledni francuski L’Equipe.

Pozivajući se na svoje dobro obaviještene izvore tvrdi da se Juventus diskretno i direktno obratio Messijevu ocu koji brine o njegovog karijeri, ali nije poznato kakav je bio odgovor Jorgea Messija.

The best Ronaldo and Messi moment of the decade?

Imagine being a fly on the wall when they have dinner 👀#Bestof2019pic.twitter.com/HbicSaAvpm

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 24, 2019