JUVE POBIJEDIO I PRESKOČIO ROMU: Pojavio se video trenutka koji je naljutio pola Italije; ‘To se stalno događa’

U derbiju 21. kola talijanske Serie A Juventus je u subotu navečer u Torinu svladao Romu s 2:0 (1:0) te na taj način preskočio Rimljane i zasjeo na treće mjesto prvenstvene ljestvice.

Cristiano Ronaldo je u 13. minuti doveo Juventus u vodstvo. U 69. minuti Juve je potvrdio pobjedu zaslugom Romina braniča Ibaneza koji je u pokušaju da spriječi pogodak ugurao loptu u svoju mrežu.

The fact that people look this closely into every single juventus game is alarming. https://t.co/44oRERxNuY

— Angelo ⚫️⚪️ (@aleanza94) February 6, 2021