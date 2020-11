Kalinić je, inače, prešao u redove Verone prije otprilike mjesec dana. Dobio je nekoliko prilika zaigrati, no još uvijek se nije upisao u strijelce. Ove nedjelje imat će priliku protiv trenutno najbolje momčadi u Italiji

Hrvatski trener Ivan Jurić podigao je Hellas Veronu na sedmo mjesto Serie A. Verona je ozbiljna momčad koja je odavno prestala biti hit u talijanskoj ligi.

Svoju će kvalitetu morati dokazati sljedećeg vikenda protiv vodeće momčadi prvenstva Milana. Jurić je u najavi utakmice pričao o Zlatanu Ibrahimoviću kojeg smatra najvećom prijetnjom u redovima Milana.

‘Ibra pravi razliku’

“Ibra je iznenadio sve. Bio sam iznenađen načinom na koji igra. Nisam znao da će biti ovako svjež. Milan igra sjajno, ako ih pritisnete, pronaći će Zlatana dugom loptom“, rekao je Jurić pa usporedio Zlatana s Nikolom Kalinićem, nekadašnjim napadačem Vatrenih.

“Zlatan sudjeluje u obrani kao i Nikola Kalinić, on to jako dobro radi. Ibra pravi razliku na terenu. U njegovim kretnjama, tehnici i duhu on je još uvijek top igrač. Naravno da bih ga volio imati u momčadi“, zaključio je Jurić.

Kalinić je, inače, prešao u redove Verone prije otprilike mjesec dana. Dobio je nekoliko prilika zaigrati, no još uvijek se nije upisao u strijelce. Ove nedjelje imat će priliku protiv trenutno najbolje momčadi u Italiji.