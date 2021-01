JURIĆ I NJEGOVA EKIPA OVAJ PUT NISU IMALI ŠANSE: Roma deklasirala Veronu, Kalinić izašao već na poluvremenu

Roma je ovom pobjedom stigla do učinka od 40 bodova, šest manje od vodećeg Milana

Nogometaši Rome uspeli su se na treće mjesto ljestvice talijanskog prvenstva 3-1 (3-0) domaćom pobjedom protiv Verone u posljednjem susretu 20. kola Serie A.

Roma je stekla nedostižnu prednost od 3-0 u razdoblju od 20. do 29. minute. Prvi pogodak poprilično slučajno postigao je Mancini koga je lopta pogodila pred gostujućim golom te skrenula u mrežu. Dvije minute potom Mhitarjan je povisio na 2-0 preciznim udarcem sa vrha kaznenog prostora, da bi Mayoral u 29. minuti nakon brze akcije pogodio za 3-0. U nastavku je Verona u 62. minuti golom Colleya smanjila na 3-1 te do kraja utakmice imala nekoliko prilika za dodatno smanjenje zaostatka, no nije uspjela ugroziti pobjedu Rome.

Nikola Kalinić odigrao je prvo poluvrijeme za Veronu koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić.

Roma je ovom pobjedom stigla do učinka od 40 bodova, šest manje od vodećeg Milana, a četiri manje od drugog Intera, dok ima bod i utakmicu više od četvrtog Juventusa.

Verona je ostala deveta sa 30 bodova.