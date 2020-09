JURGEN KLOPP USRED TV PRIJENOSA OSTAO BEZ RIJEČI: Onda ga je totalno uzelo; ‘Jesam li ja čuo da je on to rekao, je li stvarno to rekao?!’

‘Jesam li čuo da je gospodin Keane našu pobjedu nazvao traljavom, je li stvarno to rekao?’

U derbiju 3. kola Premier lige Liverpool je u ponedjeljak navečer na Anfieldu svladao Arsenal s 3:1, te se pridružio klubovima s maksimalnim učinkom na startu nove sezone.

KLOPPOV STROJ ZDROBIO ARSENAL U VELIKOM DERBIJU: Liverpool preokrenuo Topnike, na debiju zabila i nova velika zvijezda

‘Traljava’ pobjeda

Nakon utakmice, strateg Redsa Jürgen Klopp uključio se uživo u prijenos uglednog Sky Sportsa za vrijeme analize bivšeg kapetana Manchester Uniteda Royja Keanea koji je Liverpoolovu pobjedu nazvao “traljavom”. Klopp se prvo sarkastično nasmijao, a onda kroz polušalu počeo govoriti.

“Jesam li čuo da je gospodin Keane našu pobjedu nazvao traljavom, je li stvarno to rekao? Je li rekao da je bila traljava? Želim to čuti, to je nevjerojatan opis utakmice. Tko zna, možda je gledao neku drugu utakmicu. Ne može to biti ova večerašnja, ne ne može. Sorry, ali ne može” kazao je Klopp na što su se svi u studiju, uključujući Keana, počeli smijati. Nakon kratke pauze Klopp je nastavio.

‘Ništa, apsolutno ništa nije bilo traljavo’

“Ništa, apsolutno ništa nije bilo traljavo. Bili smo dominantni protiv momčadi koja je u formi, ali isto tako i oprezni da nas ne iznenade kontranapadima. Alisson je jednom morao intervenirati, a ukupno su imali dvije prilike i osim toga je nogomet koji smo igrali bio izvanredan. Nema se što loše reći o utakmici koju smo odigrali, bila je suprotna od traljave. Uživao sam u apsolutno svakoj sekundu ovog dvoboja”, zaključio je Klopp, prenosi Guardian.