JURČIĆ ZA NET.HR: ‘Ne lovim se na priče o Mandži, to je prekaljeni igrač. No, ja bih izdvojio dvojicu koji su odigrali fenomenalno’

Porazgovarali smo s Krunom Jurčićem neposredno nakon sinoćnje pobjede Vatrenih na startu SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2-0 (1-0) protiv Nigerije u Kalinjingradu, u subotu navečer, uspješno je započela svoj nastup u skupini D na Svjetskom prvenstvu.

Prvi pogodak za “vatrene” u “hrvatskoj atmosferi”, bio je autogol Oghenekara Eteba u 32. minuti, dok je pobjedu potvrdio kapetan naše momčadi Luka Modrić iz kaznenog udarca u 71. minuti.

Hrvatska je do pobjede stigla iako nije prikazala osobito kvalitetnu igru, ukupno su Vatreni u susretu imali dva udarca u okvir gola protivnika…

Izbornik Zlatko Dalić odlučio je susret započeti s iznimno ofenzivnom postavom, najofenzivnijoj ikad na Mundijalima, Kramarićem na poziciji ofenzivnog veznjaka, Rebićem i Perišićem na krilima i Mandžukićem u vršku napada. Kako su im “leđa” čuvali Modrić i Rakitić, bilo je za očekivati kako će Hrvatska dominirati u posjedu lopte, a s toliko napadačkog talenta prilike za pogodak morale su doći…

‘Tri boda su najbitnija’

“Najbitnije je da smo na startu natjecanja osvojili tri boda. Dosta rutinski je to sve ispalo. Tri boda na startu natjecanja bitna su za stvaranje atmosfere, da se uz jednu dobru atmosferu napravi jedan dobar rezultat na SP-u”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši nogometaš, osvajač bronce na SP-u s Hrvatskom, sad trener Kruno Jurčić netom po završetku sinoćnjeg susreta:

“Nije to bila neka rapsodija Hrvatske kao što smo ponekad naviknuli vidjeti, ali bila je to korektna, čvrsta izvedba, u mnogima segmentima naši su odigrali na vrlo visokom nivou. Zaigrali smo dosta ofenzivnih 4-4-2, formaciju kakvu još nismo imali priliku vidjeti. Ali, ta četvorica napadača odigrali su fenomenalnu obranu kad ta četvorica ofenzivaca u takvoj formaciji odigraju tako dobru obranu, onda se tako ofenzivno može igrati, bez problema. Mi smo bili puno logičniji kad je u igru ušao Brozović, mislim da je to neki put kojim će ići naša reprezentacija”, istaknuo je Jurčić i na našu sarkastičnu konstataciju “tko kaže da Mario Mandžukić više nije dobar”, kazao:

‘Mandžo je prekaljeni igrač’

“Ma to su gluposti, ja se ne lovim na takve priče, to su komentari na nivou jedne utakmice, to nema veze s ozbiljnim nogometnim analizama. To je novokomponirana demokracija u Hrvata, pa danas svatko može komentirati ispod teksta. Tu ima svašta i nema veze sa realnošću, Mandžo je prekaljeni igrač, svaki igrač, pa i on, prolazi kroz dobre i loše faze svoje igre. Nije Mario Mandžukić samo onaj koji će zabiti gol ili ga neće zabiti, Mario Mandžukić je radio prekršaje na 35 metara od našeg gola, a igrao je špicu. To je ono što je kod njega fenomenalno i što čini trenera otvorenim kombinirati s različitim sustavima igre”.

Nakon punih 20 godina Hrvatska je nastup na Svjetskom prvenstvu započela pobjedom, tada je na startu puta prema bronci sa 3-1 svladana Jamajka, a sada su tri boda upisana protiv vrlo dobre Nigerije. Jurčić se jako dobro sjeća utakmice s Jamajkom…

“Da, ovo je bila dosta slična utakmica toj u Francuskoj. Ni mi tada nismo odigrali neku briljantnu utakmicu, ali se ostvarila pobjeda. To je najbitnije, kad se uzme tri uvodna boda, to daje jednu lijepu podlogu i situaciju, ne može se reći sad komotnu, ali dosta opuštenom igrom možemo proći grupu, a takvom igrom sve je moguće, sve je otvoreno”.

Iskoristili kiks Argentine

Hrvatska je pobjedom protiv Nigerije iskoristila kiks Argentine protiv Islanda (1-1) i zasjela na prvo mjesto skupine D. Upravo drugu utakmicu na turniru, 21. lipnja, igramo protiv Argentine, koja će se protiv naše izabrane vrste pokušati iskupiti svojim navijačima:

“Nije me Argentina impresionirala, ali mislim da će igrati lakše protiv nas nego što je to bio slučaj, što je morala protiv Islanda. Mi jednostavno ne može odigrati utakmicu kao Island, ne možemo biti na 20 metara od svog gola i braniti se, nemamo takav profil igrača, mi ćemo ići na nadigravanje. Nisam protiv Islanda vidio veliku Argentinu, bit će nezgodna utakmica. Vidim da komentatori vele da 1-1 dobar rezultat. Ja bih radije volio da je, recimo, Argentina pobijedila, tako da već izbacujemo Island kao potencijalnog rivala, kandidata za prolaz u drugi krug natjecanja. Kažem, nije me impresionirala, ali na račun te svoje iznimne individualne kvalitete, napravit će jednu količinu bodova koja će ih odvesti u drugu fazu”.

Fenomenalni Lovren i Vida

Jurčić nam je rekao kako je Rebić odigrao također dobro, ali posebno je izdvojio dvojicu stopera:

“Lovren i Vida, prije svega, odigrali su fenomenalno”.

Pa je dublje ušao u analizu momčadi:

“Rakitić je odigrao jako dobru utakmicu, iako je bio na vrlo širokom prostoru na poziciji zadnjeg veznog igrača, čime je bio u nezahvalnoj ulozi. Luku neću komentirati, on uvijek daje svoj obol, Rebić je bio dosta disponiran… da, imali smo puno igrača dobrih. Mandžukić je bio odličan, Brozović je odlično reagirao nakon ulaska, ma imali smo puno igrača koji su odigrali dobru utakmicu. Dobro, mi uvijek imamo tu individualnu kvalitetu, to nikad nije bilo sporno”, zaključio je Kruno Jurčić.