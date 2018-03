JURČEVIĆ U STOŽERU DOBIO ZVUČNO IME: Ugledni stručnjak vratio se u Dinamo! ‘Nisam Nikolu mogao odbiti’

Na klupu Dinama ovog tjedna zasjeo je Nikola Jurčević, a odmah potom došao je i Rak

Poznati hrvatski stručnjak za kondicijsku pripremu sportaša, 70-godišnji Miljenko Rak, opet je u Dinamu, javljaju Sportske novosti. Na klupu Dinama ovog tjedna zasjeo je Nikola Jurčević, a odmah potom došao je i Rak.

Ništa čudno, ako se uzme u obzir kako je ugledni Rak već šest godina uz Slavena Bilića i Nikolu Jurčevića, još tamo od nakon Eura 2012. u Poljskoj i Ukrajini, pa Bešiktaš, poslao u West Hamu… Rak je stalno uz Vatrene. Još od 2008. i Bilić boysa, a bio je dio reprezentacije i na Euru 2016. godine, kad je Čačić bio izbornik. Sjajna je ovo vijest za modre, takvo znanje i iskustvo u kondicijskoj pripremi puno znači za ambicije kluba…

“Nakon što smo završili u West Hamu, mislio sam se oprostiti, nisam više mislio raditi ovaj posao. Jedino bih nastavio posao da je u igri bila neka reprezentacija. Jer bilo mi je dosta stalnog izbivanja. No, kad je Nikola preuzeo Dinamo, kad me pozvao da budem u njegovu stožeru, nisam dvojio, odustao sam od oproštaja. Nikola Jurčević me vratio! Njega ne mogu odbiti, veliki mi je prijatelj, posljednjih šest godina bili smo najbliži susjedi u Moskvi, Istanbulu i Londonu, družili smo se u uvijek u slobodno vrijeme, iznimno ga poštujem, vjerujem u njega, u njegov veliki potencijal. Bilo mi je drago kad me pozvao da mu pomognem u Dinamu”, kazao je Miljenko Rak u razgovoru za Sportske novosti.