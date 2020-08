JURČEVIĆ I PAMIĆ ANALIZIRAJU FINALE LP: ‘Flick nije pogriješio u ničemu, a iza Perišićevog ulaska s klupe stoji ovo’

‘Ništa Flick nije pogriješio, sve poteze koje je povukao bili su pravi, pobjednički. Pogodio je u svemu’

Nogometaši Bayerna sinoć su u Lisabonu, na “Estádio do Sport Lisboa e Benfica” ili “stadionu Svjetla”, u finalu Lige prvaka pobijedili PSG 1:0. Bavarskom gigantu ovo je bio 10. nastup u finalu Kupa/Lige prvaka i šesta pobjeda. Bayern je slavio i 1974., 1975., 1976., 2001. i 2013. godine, dok je PSG po prvi put u 50-godišnjoj klupskoj povijesti igrao u finalu najjačeg europskog klupskog nogometnog natjecanja…

Vidjelo se kako Bayern ima ipak više iskustva od PSG-a

Vidjelo se, stoga, kako Bayern ima ipak više iskustva od PSG-a. Za završnu analizu finala Lige prvaka zamolili smo dva bivša nogometaša i reprezentativca Hrvatske, sad trenera koji su kruh kao igrači zarađivali igrajući u Njemačkoj, i koji su upoznati s tamošnjim nogometom Nikolom Jurčevićem i Igorom Pamićem.

Jurčević je igrao za SC Freiburg od listopada 1995. do lipnja 1997., dok je Pamić od srpnja 1997. do prosinca 1998. nastupao za Hansu Rostock. Ova dva nogometna asa tijekom svojih karijera dijelila su reprezentativnu svlačionicu na Euru 1996. u Engleskoj…

“Prvo poluvrijeme je bilo podjednako, s malom inicijativom Bayerna. I jedna i druga momčad imale su dvije-tri šanse. U tom prvom dijelu PSG je imao dvije odlične prilike Neymara i Mbappea. No, u drugom dijelu dosta je došla do izraža, prije svega Bayernovo iskustvo da zabiju taj gol i daljnja njihova kontrola dvoboja, kao i fizička priprema. Vidjelo se da su Bavarci fizički nadomoćniji, PSG nije imao snagu vratiti se u utakmicu nakon tog pogotka Kingsley Comana“, započinje analizu Nikola Jurčević, dok Igor Pamić ističe:

‘Ništa Flick nije pogriješio, sve poteze koje je povukao bili su pravi, pobjednički’

“Možemo biti zadovoljni s finalom. Nogomet je čitavo vrijeme bio na visokom nivou na završnom turniru, pogotovo zato što se igralo pod ovim okolnostima koronavirusa. Presudile su sitnice u finalu. Jednostavno, Bayern kao da je bio mirniji, vidjelo se da su naučili igrati finala. Imaju puno igrača koji su igrala finala i to je po meni presudilo. No, isto tako moramo biti svjesni da je dvoboj mogao otići u drugom smjeru da su Mbappe ili Neymar zabili, pogotovo Mbappe. Tad bi se Bayern morao otvoriti. Presudile su i taktičke finese trenera Bayerna Hansa-Dietera Flicka. Zašto? Zato što Bavarci pod njim igraju strašno atraktivno i ofenzivno, otvorenih linija, više nego ijedna druga momčad u Europi. PSG, iako ima visoku koncetraciju kvalitete u momčadi, bio je ipak puno oprezniji i držim da je tu presudilo utakmicu”.

Ivan Perišić je u igru ušao u 68. minuti zamijenivši Comana i postao 11. hrvatskim igračem koji se okitio naslovom klupskog prvaka Europe. Mislilo se kako bi Perija mogao započeti utakmicu od prve minute, ali to se nije dogodilo. No, iako je Flick tim potezom razočarao sve ljubitelje hrvatskog nogometa, ispostavilo se da je to bio potez finala, jer je Francuz postigao pogodak u 59. minuti dvoboja vrijedan Lige prvaka…

Coman je u finalu bio najbolji igrač Bayerna. S druge strane, Thomas Tuchel je napravio mali izmjenu u odnosu na najavljeni sastav, ali samo u postavci igrača na terenu. U sredini napada igrao je Neymar, dok je Mbappe bio na desnom krilu…

“Ništa Flick nije pogriješio, sve poteze koje je povukao bili su pravi, pobjednički. Nije razočarao s Perišićem, možda malo nas Hrvate jer nije stavio našeg igrača od prve minute, ali s Comanom je pogodio. Perišić je odigrao svoju rolu odlično, što se tiče tih dvoboja kao i finalnog, no jednostavno je osjetio da će s Comanom dobiti još više brzine. Pogodio je u svemu, od taktike do izmjena koje je povukao. Definitivno je sve pogodio. Ne možemo reći niti da je Tuchel nešto pogriješio. Međutim, jednostavno je PSG malo razočarao u zadnjih 20-25 minuta. Kad se očekivao pritisak, tornado s kvalitetom koju imaju, oni su ostali dosljedni i čekali na svojih 30-40 metara. Nisu pokušavali s visokim presingom, nisu ni preuzimali neki rizik. Kao da je Tuchel čekao taj jedan potez koji se mogao dogoditi u zadnjoj minuti, jer su imali pravu priliku. No, to ih nije nagradilo. A opet, s druge strane, čudno mi je da jedan Icardi koji je pravi strijelac nije završio u igri zadnjih 15-20 minuta. I još jedna izmjena mi kod njih nije bila jasna, a to je Di Maria koji igra strašno, ima iskustva, i ja ga nikad ne bi vadio. Ali eto, trener zna najbolje”, objašnjava nam Igor Pamić, a Nikola Jurčević dodaje:

‘Perišić je odigrao zapaženu sezonu u Bayernu i Bundesligi, kao i u Ligi prvaka’

“Perišić je odigrao zapaženu sezonu u Bayernu i Bundesligi, kao i u Ligi prvaka. Ovo je bila jednostavno rotacija Hansa-Dietera Flicka, koji često rotira Perišića i Comana. Ovog je puta bila odluka da Francuz počne dvoboj. Vjerojatno je procijenio da se Perišić dosta potrošio na završnom turniru, posebno u zadnja dva susreta, i na kraju je pogodio. No, to ne umanjuje nikako Perišćev doprinos i velika zasluge za osvojeni trofej. Isto tako, i ja moram priznati da me PSG malo razočarao u drugom dijelu. Nisam očekivao baš takav njihov pad. Znao sam da je Bayern ta jedna njemačka koncetracija i mašinerija, pogotovo u ovom turnirskom načinu igre ima najveću mentalnu i fizičku snagu. Znamo već po velikim natjecanjima kako igra njemačka reprezentacija. Teško im je tu parirati. Međutim, u finalu, način na koji su Parižani odigrali od gola pa nadalje, znači zadnjih pola sata, moram priznati da sam očekivao više. Jednostavno, mislim da je tu presudio fizički pad prije svega dva njihova glavna igrača Neymara i Mbappea, posebno Neymara koji se isto dosta trošio u zadnjim utakmicama, ali i Mbappea koji je bio nespreman, jedva su ga osposobili za igru u prošlim utakmicama. Nedostajalo im je svježine i snage za finiš dvoboja”.

Hrvatski nogomet ponovno ima jednog nogometaša na krovu Europe. Do sada su naslov prvaka Europe osvojili velikani poput Alena Bokšića koji je prvi hrvatski nogometaš s osvojenom Ligom prvaka, Zvonimira Bobana, Davora Šukera, Darija Šimića, Igora Bišćana, kao i aktualnih igrača Marija Mandžukića, Luke Modrića, Ivana Rakitića, Matea Kovačića i Dejana Lovrena.

Bilo je hrvatskih nogometaša koji su osvajali europski naslov i u bivšoj državi. Veliki Žuti Robert Prosinečki je kao član Crvene Zvezde slavio u Kupu prvaka u svibnju 1991. Beogradska momčad u Bariju je nakon jedanaesteraca pobijedila francuski Olympique Marseille 5:3 (0:0).

Hrvatska zahvaljujući Ivanu Perišiću tako i osmu godinu zaredom ima osvajača Lige prvaka. Veliko je to priznanje za hrvatski nogomet i dokaz da spadamo u samu elitu…

‘Hrvatska igra ozbiljnu ulogu u europskom i svjetskom nogometu’

“Ma to u svijetu nogometa poprima konture, i poprimilo je konture normalnog. Neupitno je u europskom nogometu, ali i onom svjetskom, kakvu ulogu Hrvati igraju, naši igrači. A i nemoguće je da nemamo, ako znamo da naši nogometaši igraju u najvećim klubovima. Svaka čast svima, posebno Ivanu Perišiću, posljednjem osvajaču Lige prvaka, ali i svima nama koji se bavimo nogometom i dolazimo iz ovako male, ali nogometno nadarene zemlje kao što je Hrvatska”, završio je svoj dio analize Igor Pamić, dok je završni opus Ivana Perišića dao Nikola Jurčević, koji ga je zajedno sa izbornikom Slavenom Bilićem, Aljošom Asanovićem i Robertom Prosinečkim i vodio u reprezentaciji Hrvatske.

Perišić je u A reprezentaciji Hrvatske debitirao u onom neslavnom porazu Hrvatske u Gruziji 2011. godine. Tri dana kasnije je dobrim nastupom protiv Francuske pokazao reprezentativni potencijal i od tada je bio stalan izbor kako Bilića, tako i Igora Štimca, Nike Kovača, Ante Čačića i Zlatna Dalića nakon.

Reprezentativni prvijenac zabio je u izuzetno važnom susretu protiv Belgije (1:1) u kvalifikacijama za SP 2014. Bio je u sastavu hrvatske reprezentacije na Euru 2012. u Poljskoj, a reprezentativnu eksploziju doživio je na SP-u 2014. godine u Brazilu gdje je bio jedan od najistaknutijih hrvatskih pojedinaca, te je u tri utakmice postigao dva gola. Nastupio je i na Europskom prvenstvu 2016. godine u Francuskoj, kao i na SP-u u Rusiji.

S tri pogotka uz Marija Mandžukića bio prvi strijelac srebrnih Vatrenih, ali u jednoj stvari bio je ispred svih na tom turniru, što se moglo vidjeti i na završnom turniru Lige prvaka u Lisabonu. Naime, Omišanin je bio igrač s najviše pretrčanih kilometara na Mundijalu. Prevalio je Ivan čak 72.5 kilometra u sedam odigranih utakmica i 632 minute provedene na travnjaku. Iako, rekorde velikog Xavija (80 km) sa SP-a u Južnoafričkoj Republici 2010. te Thomasa Müllera (84 km) s Mundijala u Brazilu 2014. nije uspio nadmašiti. Odlično se, stoga, Perišić uklopio u tzv. “totalni Bayernov nogomet” s puno dinamike i trke u oba smjera…

‘Ivan Perišić u svakoj utakmici napravi 4-5 prilika od kojih je ili gol ili asistencija’

“Ma Ivan je, prije svega, jedan odličan dečko, samozatajan, vrhunski profesionalac i strašan igrač. On je uvijek spreman fizički i može trčati i trčati. Ono što njega odlikuje je to da na svojoj poziciji, kad dobije loptu na lijevom ili desnom krilu, on ima izvanredan izbačaj i udarac s obje noge. Ima i taj potez glavom, udarac, a uz spomenuto u svakoj utakmici napravi 4-5 prilika od kojih je ili gol ili asistencija”, zaključuje analizu Nikola Jurčević.