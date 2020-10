JUNAK VATRENIH SASVIM ISKRENO: Kramarić otkrio kako mu je propao životni transfer i je li istina da se ne slaže s Perišićem

Usprkos ozljedi aduktora, stisnuo je zube i nastupio u završnici susreta postigavši pogodak za 2-1

Bilo je dovoljno svega devet minuta provedenih na terenu da Andrej Kramarić prelomi utakmicu i postigne pobjednički pogodak protiv Švedske za prvu pobjedu Hrvatske u Ligi nacija.

Usprkos ozljedi aduktora, stisnuo je zube i nastupio u završnici susreta postigavši pogodak za 2-1. Ne smijemo zaboraviti niti nesebičnu asistenciju Ivana Perišića.

“Bila je to teška utakmica, ali najvažnija je pobjeda. Prvo poluvrijeme je stvarno bilo odlično, dok drugo nije bilo bajno, ali ponavljam najvažnija su tri boda,” kazao je Kramarić dan nakon susreta dodavši: “Llijepo je zabiti gol za hrvatsku reprezentaciju, a još više kada je on pobjednički.”

Problemi s ozljedom

Kramarić je protiv Švedske zabio već deveti gol u posljednjih pet susreta. Tri je zabio Kolnu, dva Bayernu, jedan Eintrachtu, te dva u Kupu protiv Chemnitzera.

“Nema tajne niti formule, dobro sam se pripremio, nažalost situacija s ozljedom nije najsjajnija. Motiviran sam, željan sam utakmica i golova i u ovom trenutku to ispunjavam,” dodao je.

Otkrio je kako stanje s ozljedom malo bolje, no još je upitno hoće li u srijedu nastupiti protiv Francuske. “Osjećam se malo bolje. Ovu ozljedu vučem tri tjedna iz Bundeslige. Radi se o aduktoru, nismo niti sigurni o čemu se točno radi. Vidjet ćemo hoću li biti spreman za utakmicu protiv Francuske. Ja sam motiviran, ali vidjet ćemo kako će reagirati tijelo.”

Ne funkcionira s Perišićem?

Napadač Hoffenheima se osvrnuo i na odnos s Ivanom Perišićem, koji ponekad na terenu ne izgleda idelano. Međutim, Krama tvrdi suprotno. “Naš odnos je fantastičan, nemamo nikakvih problema. Ivan je fenomenalan čovjek i kao osoba i kao igrač. Uživam igrati s njim. U nekim situacijama kada on traži loptu, ja to vidim pozitivno, jer on ima samopouzdanje i traži loptu, naravno i ja kao napadač imam to samopouzdanje.”

Nakon pobjede protiv Švedske, “Vatrenima” u srijedu slijedi ogled protiv svjetskih prvaka Francuza. Posljednje dvije utakmice “Tricolori” su dobili sa 4-2, u finalu SP-a 2018. u Moskvi i nedavno na otvaranju Lige nacija u Parizu.

“Postoji razlika u kvaliteti, to je jasno, oni imaju 50 svjetskih igrača koje mogu rotirati u reprezentaciji. Bilo bi super kada bi ih pobijedili, ali neće biti lako. Morat ćemo biti na svom maksimalnom nivou, imati naš najbolji dan. Igramo na našem stadionu, pred našim navijačima i potrudit ćemo se. Bilo bi lijepo pobijediti Francuze,” naglasio je.

Transfer u Bayern

Kramarić je ovoga ljeta bio korak do prelaska u redove Bayerna, no transfer se ipak nije realizirao jer je Hoffenheim navodno tražio 40 milijuna eura.

“Bayern se ne odbija, bilo je nekih kontakata, no u ovom trenutku su bile nerealne cijene. Znamo kakva je ekonomska situacija. Znao sam da će se transfer teško realizirati. Međutim, ne žalim jer mi je u Hoffenheimu super. Uživam u svakoj minuti,” zaključio je hrvatski napadač.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.