Splitski Hajduk jučer je pobijedio Rijeku 3:2 u 32. kolu HNL-a. Golove za Hajduk zabili su hit igrač Bijelih, mladi Stipe Biuk i Alexander Kačaniklić, a autogol je postigao Daniel Štefulj. Pogotke za Rijeku postigli su Josip Drmić i Franko Andrijašević.

Susret je odmah po završetku komentirao Stipe Biuk, jedan od mladih junaka Hajduka u velikoj pobjedi, kojom se splitska momčad vratila u igru za Europu.

“Presretan sam što sam postigao svoj prvi pogodak. Odigrali smo odličnu utakmicu, posebno u prvom poluvremenu. Dominirali smo pogotovo prvo poluvrijeme, oni su imali možda samo tu jednu priliku kad su dali gol. Ok, možda su dominirali jednim dijelom ali to je bilo to od njih. Svaka čast svima, spremamo se za idući derbi s Dinamom”, kazao je Stipe Biuk nakon utakmice.