Manchester City je stigao do pogotka nakon situacije u kojoj su dvojica igrača Dinama ostala na podu, a centarfor Cityja Gabriel Jesus to iskoristio da zabije loptu u Livakovićevu mrežu

Uoči posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama Dinamo je bio u igri za plasman u osminu finala Lige prvaka, no nažalost rasplet je bio najgori mogući i Modri su završili natjecanje kao posljednji zaključivši svoju europsku priču za ovu sezonu.

Dinamo je 24 minute bio u osmini finala Lige prvaka, no nažalost na koncu je ispao iz Europe.

ENGLEZI OGORČENI VAR-OM I GOJAKOVIM POTEZOM: Apsolutna legenda prokomentirala situaciju zbog koje je Maksimir gorio

Manchester City je stigao do pogotka nakon situacije u kojoj su dvojica igrača Dinama ostala na podu, a centarfor Cityja Gabriel Jesus to iskoristio da zabije loptu u Livakovićevu mrežu. Brazilac je do kraja utakmice zabio još dva komada.

Nakon utakmice je progovorio o spornoj situaciji:

“Nisam vidio igrača koji leži na podu. Jako sam sretan jer su mi suigrači pomogli da zabijem ova tri gola. Ovo je za mene poseban dan”, rekao je Gabriel Jesus nakon utakmice, prenosi ugledni engleski list Guardian.

Kako je izgledala situacija kod Cityjevog gola, možete pogledarti u članku: [VIDEO] KAOS NA UTAKMICI DINAMA I CITYJA: Manchester zabio nakon nesportskog poteza, a onda je nastao nered