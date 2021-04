Julian Nagelsmann novi je trener Bayerna, potvrdio je službeno bavarski klub vijesti koje već danima kruže njemačkim medijima. Nekadašnji trener Hoffenheima i Leipziga navodno se dogovorio sve s bavarskim klubom i preuzet će ga sljedećeg ljeta. Nagelsmann je potpisao ugovor na pet godina.

Hansi Flick će otići s klupe Bayerna na kraju sezone i vjerojatno preuzeti njemačku reprezentaciju.

Julian Nagelsmann to join FC Bayern as head coach. Hansi Flick's contract will be terminated upon request. pic.twitter.com/tJBpXSiozu

— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) April 27, 2021