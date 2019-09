JUČERAŠNJE IZJAVE GASPERINIJA KRIJU U SEBI – ZAMKU! Nemojte pasti na stari talijanski trik iskusnog lisca, ovako u biti stoje stvari

‘Kad igra talijanski klub protiv hrvatskog njima je sigurno imperativ dobar rezultat. Koliko god oni bježali od njega’

Nogometaši hrvatskog prvaka Dinama večeras od 21.00 otvaraju natjecanje u grupi C Lige prvaka. Protivnik plavima bit će Atalanta iz Bergama. Radi se o respektabilnoj momčadi koja dolazi iz Serie A, jedne od Liga petice. U prošle tri sezone Atalanta je ostvarila sedmo, četvrto i treće mjesto u Serie A. Za upućenije pratitelje nogometa to je više nego dovoljno da bi se shvatila dimenzija kvalitete momčadi koju vodi iskusni i priznati stručnjak Gian Piero Gasperini (61).

Gasperini je prolazio kroz teška razdoblja

I on je, poput nekih svojih prethodnika, prolazio kroz teška razdoblja na klupi momčadi iz Bergama. Na početku svog posla u Atalanti bio je na rubu otkaza. Gazda kluba Antonio Percassi (66), nekadašnji igrač Atalante, ipak je na kraju pokazao mudrost, poslušao razum, a ne srce.

Malo je kazati kako je Atalanta u euforiji. Debitiraju u Ligi prvaka, lokalni mediji iz Bergama već danima pišu samoj o utakmici. Klubu premijerni nastup u elitnom natjecanju donosi najmanje 23 (neočekivanih) milijuna eura prihoda i omogućuje dodatni razvoj.

Gasperini i Atalanta su gostovanje u Zagrebu označili kao ključnu utakmicu za minimalistički cilj, treće mjesto, odnosno veliki plus u borbi za drugo mjesto u skupini. Zato će na Maksimiru igrati posebno motivirani, iako im ciljevi neće utjecati na pristup. Gasperini ima svoju viziju igre, njeguje svoj stil, svoju doktrinu, bez obzira s kim igrao…

Jučerašnja izjava na pressici: ‘Želimo vidjeti možemo li se natjecati s najboljima na ovom nivou’

Jučer na pressici na Maksimiru dosta rezervirano, onako diplomatski, govorio o očekivanjima:

“Dinamo je iskusna momčad koja je ove sezone odigrala već jedan dobar broj utakmica u prvenstvu i u prekolima Lige prvaka. Dobro smo ih proučili, a siguran sam da su i oni dobro proučili nas. Očekujem dobru igru svojih igrača i da će gledatelji biti zadovoljni. Osjećamo se jako pozitivno, Nismo ovo postigli slučajno, već smo ovo zaslužili. Sretni smo i znatiželjni, želimo vidjeti možemo li se natjecati s najboljima na ovom nivou”, izjavio je Gian Piero Gasperini.

No, iza te izjave, pomalo skromne, krije se nešto sasvim drugo…

“Vidio sam izjavu od Gasperinija u kojoj stoji kako oni idu odigrati dobru utakmicu, kako im rezultat nije imperativ. Međutim, kad igra talijanski klub protiv hrvatskog njima je sigurno imperativ dobar rezultat. Koliko god oni bježali od njega. Njima će sve osim pobjede, po meni, biti neuspjeh. Dinamo mora biti strpljiv. jer, koliko je Atalanta naprijed opasna, toliko je iza ranjiva”, kazao nam je Igor Pamić, bivši nogometaš, sad trener. Tijekom igračke karijere branio je boje Istre, Pazinke, Dinama, Osijeka, Sochauxa, Hanse Rostock i Grazera AK. Za reprezentaciju Hrvatske nastupio je 4 puta te ukupno sakupio 185 minuta igre, te je bio dio Ćirinih Vatrenih s Eura 1996. u Engleskoj…

‘Jako mi se sviđa Bjeličin pristup’

“Puno očekujemo od utakmice Dinama i Atalante. Uvjeren sam da će Bjelica ući u utakmicu dosta hrabro i tako to treba biti. Plavi su već samim plasmanom u Ligu prvaka napravili, ali jako mi se sviđa Bjeličin pristup iz jednog razloga. Nije se išlo na ono samo sudjelovanje pa ‘neka bude, što bude’, nego se napravila jedna vjera koja se usadila u same igrače. Pa onda ‘što bude’. Po načinu Atalantine igre, uvjeren sam u dobru utakmicu. Dinamo ima veliku šansu, vjerujte mi. Ne samo u ovom dvoboju, nego u skupini. Ovaj dvoboj vrlo je važan za igrače i za klub”, govori nam Igor Pamić koji je za Dinamo igrao u sezoni 1994./1995., uz 28 nastupa i 10 golova…

“Dinamo je s Juventusom igrao dvije dobre utakmice prije par godina. Talijanski nogomet je bitno sporiji i to će plavima sigurno odgovarati. Puno taktike, nema tu ritma i puno je nježniji. S druge strane, ovaj Dinamo ima jednu stabilnost, čvrst je, naučen je igrati velike utakmice, ne otvara se bez veze, dosta to čvrsto izgleda posebno u fazi obrane. Što se tiče napada, znamo kakvu opasnost može Dinamo napraviti u spomenutoj fazi igre.

Modri imaju šansu. Međutim

Od Hajrovića, preko Petkovića, do Olma. Tako da Modri imaju šansu. Međutim, ne bi ja bio ljut da sad Dinamo opet ne osvoji previše bodova. Samo da to izgleda stabilnije. Sve su momčadi u skupini C jake, tu nema dileme. Radi se o prvacima svojih država. Ne možemo se razbacivati izjavama. No, ako Dinamo danas dobije Atalantu, u što ja ne znam zašto toliko jako vjerujem, to može biti itekako bitno. S druge strane, ako ne bi pobijedio ili slučajno izgubio, onda bi to unijelo veliki nemir a znamo da se nakon tog dvoboja ide u goste. Vrlo bi teško bitno. Današnja utakmica, po meni, otkriva sve karte”.

Kako bilo, Atalanta je – pobjediva:

“Dinamo samo mora biti vrlo oprezan. Ne sjećam se kad oni nisu gol zabili. Strpljivost bi po meni bila strahovito bitna. Naprijed imaju odlične igrače, ali obrana im je ranjiva. A ja čisto sumnjam da će mijenjati protiv Dinama svoj sastav, s kojim igra i u Serie A. Pogotovo zato što je protivnik iz Hrvatske. Otvorit će nam se sto posto”, zaključio je Igor Pamić.

