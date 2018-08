JUČERAŠNJA NOĆ DONIJELA PLJUSKU HNL-U I NJENIM AMBICIJAMA: Klupski nam je nogomet snažno lupio o pod; prizemljenje je bilo bolno

Jučerašnja noć donijela je pljusku HNL-u i ambicijama hrvatske lige

Nakon nezaboravnog ljeta za pamćenje i srebra Vatrenih na SP-u u Rusiji, hrvatski klupski nogomet snažno je lupio o pod. Prizemljenje je bilo bolno, kao i otvaranje očiju. Probudili smo se iz usnulog sna poput kakvog malog djeteta, ali to buđenje nije bilo niti malo ugodno.

Nije se imalo vremena za “rastezanje”, nije bilo vremena niti za realno sagledavanje situacije u hrvatskom nogometu. Zaslijepljeni najvećim ostvarenjem u povijesti hrvatskog nogometa, mislili smo kako će naši klubovi do playoff faze natjecanja prijeći svoje protivnike kao “plitak potok”. Dobro, ne baš kao plitak potok, ali kako će uspjeti dohvatiti playoff, to sigurno. Međutim, osim Dinama, to nitko nije napravio…

Definitno podbacili na Rujevici

Jučerašnja noć donijela je pljusku HNL-u i ambicijama hrvatske lige. Rijeka je definitno podbacila na Rujevici protiv, ništa osim žilavog Sarpsborga, a i Hajduk je imao dobru priliku ugrabiti možda i skupinu Europske lige, ali to nisu uspijeli…

Ljutnja, gnjev, očaj, nevjerica, razočaranje i muk zavladali su Rujevicom. Nakon dugo vremena nogometaši Rijeke s Rujevice su ispraćeni zvižducima. Europska misija Rijeke je okončana na surov način. Sad ostaju samo radosti HNL-a. Da, bit će teško prihvatiti tu činjenicu. Riječki navijači navikli su na drukčije standarde. Međutim, to je nogomet, igra u kojoj moraš zabiti da bi pobijedio, a ne samo imati posjed lopte uz jalove napade…

‘Rijeka je kvalitetnija, ali u nogometu favoriti ne dobivaju stalno’

“Bila je to jedna teška utakmica za Rijeku, s obzirom na način igre Norvežana. Rijeka nije baš bilja na nivou što se tiče igre u polju i posjeda, kao i igre prema naprijed. Takava je na kraju i rezultat. U takvim okolnostima koncetriraš se na nulu kojom ideš dalje, ali onda opet dobiješ taj gol u 83. minuti i više nema vremena za išta napraviti. Rijeka je kvalitetnija momčad, ali u nogometu favoriti ne dobivaju stalno. Prema tome, Rijeci se dogodio taj kiks. Momčad je u psihološkom smislu bila dosta nervozna, s obzirom na želju koju su imali da prođu dalje”, kazao nam je Nenad Gračan, aktualni izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske Nenad Gračan, koji je igrao za Rijeku u dva navrata. Od 1979. do 1986., i od 1995. do 1996.

Kao trener, Rijeku je vodio također u dva navrata. Od 1998. – 2000. i od 2009 do 2010. Bio je žila kucavica igre svoje momčadi, ne samo u onom čuvenom susretu protiv Real Madrida 24. listopada 1984. pod stijenama Kantride i pobjedi 3-1…

“Takve stvari se događaju. Treba to što prije prebroditi, što se kluba tiče i orijentirati se na druge stvari. Ali da je velika šteta, je. S obzirom na protivnika da se nije ostvario taj rezultat koji su svi očekivali, a to je prolazak u playoff Europske lige. Sad je koncetracija na prvenstvo i Kup bitno. Sigurno da je puno lakše i jednostavnije pripremati ligaške utakmice u situaciji kad se ne igra Europa. Nemojmo zaboraviti da je Rijeka osvojila prvenstvo u sezoni kad se isto nije uspijela kvalificirati u Europu. Prema tome, bitno je da se to prebrodi i kovcetrirat se ovo što ih sad očekuje u domaćem nogometu”, objašnjava Nenad Gračan.

‘Poremetio me malo Kek s jednom izjavom da Rijeka ima jako veliki potencijal’

Za komentar Rijeke zamolili smo i, uz Ivana Katalinića, najpoznatijeg brka među hrvatskim trenerima Iliju Lončarevića…

“Prije nekog vremena poremetio me malo Matjaž Kek s jednom izjavom da Rijeka ima jako veliki potencijal. To me poremetilo u razmišljanju da Rijeka ima puno slabiju veznu liniju nego što je imala. Prvo odlaskom Mišića, a sad definitivno odlaskom Filipa Bradarića. Znao sam da će tu imati velikih problema. Nažalost, bio sam u pravu. Taj veliki potencijal u riječkom veznom redu ne postoji. Vidjelo se da Rijeka, protiv ovako jedne tvrde igre protivnika, jednostavno nema rješenja. Naravno da kad nemaš rješenja prema naprijed, da ti se uvijek može dogoditi ovo što se dogodilo. Nažalost, dogodilo se to u posljednji čas, nije bilo vremena za išta popraviti. To su jedini razlozi za ispadanje Rijeke. No, smatram da nije nikakva velika tragedija jer mislim da Rijeka ovog trenutka nije spremna za nastup u Europskoj ligi. Ne, to nije katastrofa, zašto bi to bila katastrofa?”, kazao nam je Ilija Lončarević i nastavio:

“Nije Rijeka bolja, Norvežani imaju neke osobine, kvalitetu koju Rijeka ovakva kakva je, ne može preskočiti. Na terenu Rijeka neke stvari ne može dovesti u pozitivu jer su premekani s malo ideje, kreacije, a to je onda nemoguće. To nije to”, zaključio je Ilija Lončarević.