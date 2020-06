Osvrnuo se i na Goricu koja ima posebno mjesto u njegovom životu

Dinamo ima u subotu prvu meč-loptu. Na gostovanju u Velikoj Gorici mogu matematički osigurati naslov prvaka Hrvatske, a bio bi to ekspesni uspjeh za trenera Dinama Igora Jovićevića koji je nedavno preuzeo kormilo Modrih.

Jovićević je najavio subotnji susret.

“Sigurno da će biti teška utakmica, znajući Goricu oni su uvijek neugodan suparnik. Želimo pobjedom osvojiti taj naslov, imamo dobru motivaciju. Dižemo se polako i uvjeren sam da će u utakmicama koje slijede i sama momčad izgledati puno bolje. Vidjeli smo da nekad malo i padnemo u drugom poluvremenu, ali uigravamo se i naštimavamo, tako da sve u svemu to ide jako dobro”, rekao je Jovićević u videonajavi utakmice s Goricom.

TUDOR NIJE MOGAO IZBJEĆI PITANJE O LJUTIM NAVIJAČIMA UOČI LOKOMOTIVE: ‘Volim kad je netko u super momentu, a mi u lošem’

‘Tamo sam proveo djetinjstvo’

Osvrnuo se i na Goricu koja ima posebno mjesto u njegovom životu.

“Važno je rotirati igrače. Nije me strah staviti mladog igrača, imao sam ih prilike trenirati, znam njihove kvalitete i osobine, ja osjećam to. Ekipa je najbitnija, vidi se zajedništvo i taj momčadski duh i to je ono što je meni kao treneru iznimno važno. U Velikoj Gorici sam proveo djetinjstvo, tamo sam živio do Univerzijade pa sam se preselio u Zagreb. Možda je i to neki znak što u Gorici sutra možemo osigurati naslov”, zaključio je trener Dinama.