JOVIČEVIĆ KOMENTIRAO NOVI KIKS I POMALO I ISPALIO BISER: Što mislite o ovim njegovim riječima drže li vodu?

‘Vidio sam energiju, vidio sam da je ekipa ginula danas’

Nogometaši Rijeke svladali su sinoć Dinamo sa 2:0 u derbiju 33. kola Prve HNL, a trener Riječana Simon Rožman je izjavio da mu je prvenstveno drago zbog igrača koji su mukotrpno radili, dok je Igor Jovičević na suprotnoj strani najavio iskupljenje za ovaj poraz protiv Hajduka na Maksimiru.

“Drago mi je zbog igrača, jer stvarno smo mukotrpno radili, ali nas rezultat nije htio. Imali smo jedno loše poluvrijeme u Osijeku, a sve ostalo je bilo na nekoj razini. Lakše je kad prvi daš gol. Mislim da smo se dobro pripremili za utakmicu, Dinamu nismo dopustili da dođe blizu našeg gola, a kad smo dali gol bilo nam je puno lakše iz polukontre i kontre doći do dobrih situacija”, istaknuo je Rožman te dodao:

“Mislim da smo dobro parirali, u nekim situacijama čak i dobro diktirali ritam utakmice. Sve u svemu, zasluženo smo osvojili tri boda i jako bitna u ovoj negativnoj rezultatskoj seriji.”

Trener Dinama Igor Jovičević nije bio potpuno nezadovoljan onime što je pokazala njegova momčad.

“Vidio sam energiju, vidio sam da je ekipa ginula danas. Sasjekao nas je gol u samom početku utakmice i u drugom poluvremenu, kad smo najbolji bili, kad sam osjetio da se to može i okrenuti, primili smo drugi gol. Poslije više nismo imali ideju, jako smo forsirali, nismo imali više mirnoću u igri. Drugi gol nas je sasjekao u potpunosti”, izjavio je nakon susreta Igor Jovičević i tako pomalo i ispalio biser. Kad to kažemo, mislimo na to da sve izrečeno ne može biti opravdanje za novu lošu partiju Plavih. No, eto, strateg Dinama je vidio energiju i da je njegova ekipa ginula, iako nisu imali nikakvu ideju i to je, između ostalog, ono što brine navijače Dinama…

‘Sigurno se žele vidjeti neki igrači koji su budućnost Dinama’

U Dinamovoj početnoj postavi ponovno se pojavio niz dojučerašnjih juniora, a Jovičević brani svoj izbor.

“Sigurno se žele vidjeti neki igrači koji su budućnost Dinama. U ovom trenutku to si možemo priuštiti. Znam da je derbi, da je pritisak rezultata i da je odgovornost na meni, da će sve kritike biti upućene meni. No, moramo ih vidjeti u stresnim situacijama”, rekao je trener Dinama i dodao:

“Kao da zaboravljamo da je Dinamo šampion. Mi moramo biti bolji, jači, odlučniji, moramo pokazati zašto je Dinamo šampion, ali ne smijemo umanjiti njihove zasluge, sve što su uložili. Sad je novi ciklus, sve je miksano. Imamo dosta ozlijeđenih igrača, dajemo šanse mladim igračima i dok se to ne uklopi, to će biti ovako, malo šareno.”

I dok je Dinamovo prvo mjesto nedodirljivo, Rijeka se bori za mjesto u Europskoj ligi, a nije odustala ni od borbe za Ligu prvaka.

“Ne predajemo se nikada. Cilj je kluba izboriti Europu. Dajemo jako puno šanse mladim igračima i oni dobro izgledaju na terenu. Mislim da ekipa ima svoj stil, i kad te nagradi rezultat, kad je publika zadovoljna, onda smo svi zadovoljni”, zaključio je Simon Rožman.

‘Sigurno da poraz boli, da se teško pomiriš s njim’

Rijeka u sljedećem kolu gostuje u Rijeci, a Dinamo će igrati novi derbi, na Maksimiru ugostiti Hajduk koji će se željeti iskupiti za dva uzastopna poraza.

“Sigurno da poraz boli, da se teško pomiriš s njim. Kroz pozitivan rezultat raste samopuzdanje ekipe, odišeš optimizmom i lepršavošću na terenu. Moramo se vratiti na pobjednički niz, u ritam. Sigurno mi želimo popraviti dojam koji smo ostavili danas. Bit će to derbi koji će privući gledatelje i očekujem da ćemo pobijediti u toj utakmici”, rekao je trener Dinama.