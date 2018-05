JOŠKO JELIČIĆ PRIZNAO ŠTO MISLI O NIKI KOVAČU: Za razliku od uobičajenih oštrih tonova, ovako on zvuči kad nekog hvali

‘On je pravi Nijemac, točan, precizan, odgovoran…’

Bivši nogometaš, danas analitičar zbivanja na travnjacima Joško Jeličić poznat je po tome da se ne libi reći ono što misli, a ono što misli vrlo često zvuči grubo onima kojih se to tiče. Takav je u ulozi stručnog komentatora. Također, ne vuče ‘ručnu’ niti kad nekog hvali.

A hvalio je Jeličić sad Niku Kovača koji je s Eintrachtom osvojio Njemački kup nakon što je slavio u utakmici za naslov protiv Bayerna, momčadi kluba koju preuzima.

Sve zaslužio sam

“O Niki kao treneru svatko može misliti što god želi, ali on je prije svega visoko moralna i poštena osoba, a siguran sam da je takav i u svlačionici. I upravo zbog toga vjerujem da najbolji dio sebe u trenerskom poslu može dati upravo u sredini poput Njemačke jer on je samo po rođenju Hrvat, a po svemu ostalom je pravi Nijemac”, prenosi 24sata.hr riječi Jelilčića koji je s Kovačem dijelio klupu na HNS-ovoj Akadmiji i koji ističe da je ‘ponosan na njega’.

KOVAČ PREUZIMA BAYERN I SLAŽE GA OVAKO: Posao je već odrađen, a ova postava Niku vodi prema naslovu

“Niko je sve u životu zaslužio sam, bez ikakvih privilegija. On je pravi Nijemac, točan, precizan, odgovoran, na svakom predavanju bez iznimke… Sjedili smo u prvoj klupi, a Niko je imao jednu od onih pernica kakvu sam ja sanjao u prvom osnovne, onu na tri kata, s mirisnim gumicama, olovkama u boji… Takve su u moje vrijeme imala samo ‘gastarbajterska djeca’, ha, ha. Naravno da se šalim i malo karikiram, ali želim vam dočarati kakav je Niko bio. A bio je poseban”, nastavlja Jeličić naglašavajući:

Takav je bio i izbornik, ali…

“Da se razumijemo, takav je on bio i kao izbornik Hrvatske, samo što je okruženje u kojem radi danas potpuno različito od onoga što ga je okruživalo ovdje, kod nas.”

“Niko je obiteljski čovjek bez mrlje, uostalom, ako ga je prepoznao jedan od najvećih sportskih giganata na svijetu Bayern, onda to dovoljno govori samo za sebe. Kod nas je bio problem što igrači nisu bili navikli na ono što je on tražio od njih, a što je, za razliku od naše sredine, vani normalno. Vjerojatno bih i ja na njihovom mjestu ‘rogoborio’ i bunio se, ali da su nas u mladosti trenirali neki drugi treneri, shvatili bi što Niko želi i traži… No to je sada prošlost, Nikina sadašnjost je sjajna, a budućnost je, siguran sam, još blistavija”, zaključio je Jeličić.