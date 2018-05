JOŠKO JELIČIĆ POKOPAO MAMIĆA I DINAMO: ‘Zdravko o nogometnoj igri zna onoliko koliko sam ja davno zaboravio. Nek’ se drži izvoza’

‘Damir Mišković zaslužan je za ovaj naslov Dinama’

Bivši hrvatski nogometaš, sad sukomentator HTV-a Joško Jeličić, je prema dobrom starom običaju u ponedjeljak navečer prokomentirao zbivanja u domaćem nogometu. Prvo je Jeličić komentirao posljednji Dinamov poraz, današnji protiv Rudeša, koji je tako ove sezone slavio protiv četiri najbolje ekipe lige, Dinama, Rijeke, Hajduka i Osijeka…

‘Dobili smo lošeg prvaka, ali i još lošiju pratnju’

“Ovo kolo preslika je cijelog ovogodišnjeg prvenstva. Dobili smo lošeg prvaka, ali i još lošiju pratnju. Glavni konkurenti nisu imali sreće, znanja i sposobnosti to iskoristititi. Cinik u meni će reći da nije lako pobijediti Dinamo, Rudeš je morao čekati čak 88 minuta. Dinamo od ispadanja u Europi nije napredovao niti u jednom segmentu, pogotovo u struci. Treba čestitati trenerima, bilo ih je čak trojica. Dinamo je daleko od bilo kakve europske konkurentnosti”, jasno je ddao do znanja Joško Jeličić koji nije propustio udariti po čelnicima Dinama…





Jeličić je kazao kako u Dinamu nema kontinuiteta rada i struke, selekcije igrača i planiranja nekoliko sezona unaprijed. Prema njemu, najbolji pokazatelj toga jest “činjenica da predsjednik Barišić nakon mjesec dana od imenovanja Nikole Jurčevića priča o nepovjerenju treneru”…

“Zdravko Mamić bira struku, a o nogometnoj igri zna onoliko koliko sam ja davno zaboravio. Nek se on drži onoga što radi dobro tj. izvoza jer mu je uvoz katastrofalan. Damir Mišković zaslužan je za ovaj naslov Dinama. On je zbog egzistencije svog kluba morao prodati gotovo cijelu prošlogodišnju momčad, a to je momčad koja bi ovo prvenstvo imala 28 bodova prednosti. Drugi po redu zaslužnosti je NO Hajduka koji je sa svojim idealnim tempiranjem uspio upropastiti sve dobro napravljeno u dotadašnjem proljetnom dijelu HNL-a”, oštro je zaključio Jeličić prokomentiravši potom stanje u svalčionici Dinama…

“Možete zamisliti kakva atmosfera vlada, prostora za regeneraciju je jako malo, ja želim da Dinamo bude ono što je nekad bio – organizacija s kojom su se identificirali svi navijači, ponos Zagrepčana, ali i svih Hrvata. Jako sam tužan jer većina ovih igrača nikad neće doživiti slast osvajanja trofeja s navijačima. Jedina pozitivna stavr trenutno je Dinamova mladost koja je dokaz kako naša liga mora biti razvojna”.

Za kraj je stručni komentator javne televizije rekao par riječi i o čudesoj formi Lokomotive, ali i o njenom odnosu s Dinamom:

“Čestitke Tomiću i igračima, pokazali u stav, ali i građansku hrabrost jer su dva puta pobijedili Dinamo, siguran sam da Tomić ne bi, kao neki njegovi prethodnici, vadio ključne igrače u finišu utakmica s Dinamom”.