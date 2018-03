JELIČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Vrbanović je izgleda magistrirao na temu offshore tvrtki, malo je zahrđao jer je prečesto u Osijeku’

Beusan i Jeličić komentirali su događanja u Prvoj HNL

Sudački ekspert Mateo Beusan u HRT-ovoj emisiji Stadion komentirao je suđenje u Prvoj HNL ovog vikenda. Rijeka je pobijedila Lokomotivu 3:1, a moglo je biti i uvjerljivije da je sudac dosudio kazneni udaraca nakon duela Muse i Ecovala.

“Ne znam kako nitko od sudaca to nije vidio”

“Klasični primjer kaznenog udarca s obadvije ruke oko vrata, ne znam kako nitko od sudaca to nije vidio. U četiri kola tri puta imamo prekršaje koji nisu suđeni iako se na seminarima pričalo o tome,” rekao je Mateo Beusan koji smatra da u sljedećoj situaciji nije bilo jedanasterca kada ga je tražio Čolak.



Dinamo je s 1:0 nadigrao Slaven Belupo. U 18. minuti je Katić Stojanovićev ubačaj blokirao rukom, ali sudac Igor Križarić nije ništa pokazao.

“Ispravna odluka i pomoćnika i suca”

“Jasno da je ruka za kazneni udarac, ruka se nalazi udaljena od tijela i drugi pomoćni sudac je trebao signalizirati,” rekao je Beusan, a onda prokomentirao Gavranovićev pogodak i konstatirao kako nije bilo zaleđa: “U najmanju ruku je u liniji i ispravna odluka i pomoćnika i suca.”

Ivan Bebek je bio glavni sudac u pobjedi Hajduka protiv Rudeša, a sporno je bilo zaleđe svirano Hugu Almeidi. “Možda ga je zavarao Said, mislim da Almeida nije bio u zaleđu, ali ne možemo zamjeriti sucu” zaključio je Beusan.

Stručni komentator Joško Jeličić nahvalio je igru Hajduka i njegovog trenera Željka Kopića.

“Možda rezultatski i nije uvjerljivo, ali je vidljivo da Hajduk igra u visokom intenzitetu, da dominira na terenu, stvara prilika, a da im ujedno suparnici gotovo ne stvaraju nikakvu priliku. Slaven Belupo i Rudeš su igrali gotovo podjednako, Slaven je iskoristio jedinu priliku, Rudeš nije niti imao nešto tako”, rekao je Jela u Stadionu i primijetio kako su zvižduci publike bili nepotrebni.

“Ma dajte, čemu zvižduci”, rekao je Jeličić

“Pa dajte malo pogedajte da su Dinamu otišla tri napadača, Soudani i Gavranović, ili da Osijek nema Grezdu, Bobana, Lopu, Rijeka, ma dobro Rijeka više i nema nikoga. A Hajduk bez tri napadača igra odlično. Ma dajte, čemu zvižduci”, smatra.

Jeličić je komentirao i dogdađanja u HNS-u. “Hoćemo li prekoračiti ovlasti ako komentiramo? Ne očekujem promjene, Vlada bi to davno napravila da je htjela. Odgovor HNS-a je apsurdan, oni nisu dvije godine provodili zakon o sportu i ne poštuju Instituciju”, rekao je Jelićić i nastavio: “To je apsurdno, ali imam razumijevanja ako je došlo do propusta, ako znamo da je najveći pravni ekspert i autoritet glavni čovjek Damir Vrbanović, a on je u posljednje vrijeme zahrđao jer je prečesto u Osijeku. On je izgleda magistrirao na temu offshore tvrki”, zaključio je u emisiji Stadion.