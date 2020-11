Istini za volju, nije na Safariju ništa pronašao trener Spursa jer Real nije ništa objavio o Baleovom golu. Podsjetimo, Velšanin je ove jeseni stigao na posudbu iz Reala u Tottenham

Nogometaši Tottenhama probili su se na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva nakon što su u susretu sedmog kola pobijedili Brighton & Hove Albion sa 2:1.

Spursi su uoči ovoga kola bili na devetom mjestu, a pobjedom su napravili veliki skok. Strijelci za pobjedu Tottenhama bili su Hary Kane iz jedanaesterca u 13. minuti, te Gareth Bale u 73. minuti.

Bio je to Baleov prvi pogodak za Spurse sedam godina i 166 dana nakon što je postigao posljednji pogodak za londonski klub. Bale je od 2007. do 2013. igrao za Tottenham, potom je za 91 milijun eura preselio u Real Madrid, a u Tottenham se vratio 19. rujna ove godine. Za goste je zabio Tariq Lamptey (56′).

Jose Mourinho imao je samo lijepe riječi za Balea nakon utakmice.

“Naravno da sam zadovoljan Baleom. On ovo zaslužuje. On zna da je nama stalo do njega i mi znamo da je njemu stalo do nas. On je za nas idealan igrač, inteligentan i staložen. Osjećao se loše kad je došao, ali to je zato jer nije bio fizički spreman. Mi smo mu dali sve što treba“, rekao je Mourinho te zatim epski bocnuo Real Madrid.

“Kad budem imao pet minuta vremena, upalit ću Safari (internet preglednik op.a.) i pogledati stranicu Real Madrida da vidim što oni kažu“, rekao je Mourinho.

Istini za volju, nije na Safariju ništa pronašao trener Spursa jer Real nije ništa objavio o Baleovom golu. Podsjetimo, Velšanin je ove jeseni stigao na posudbu iz Reala u Tottenham.