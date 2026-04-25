Mourinho poslao poruku Daliću: 'On odlučuje, ali Ivanović pokazuje što može'

Mourinho poslao poruku Daliću: 'On odlučuje, ali Ivanović pokazuje što može'
Foto: Adrian Dennis/AFP/Profimedia

Ivanović je ove sezone uglavnom imao sporednu ulogu

25.4.2026.
23:23
Sportski.net
Nogometaši Benfice slavili su 4:1 protiv Moreirensea u 31. kolu portugalskog prvenstva, a junak završnice bio je Franjo Ivanović. Hrvatski napadač ušao je u 75. minuti i s dva pogotka u 89. i 92. potvrdio pobjedu svoje momčadi.

Trener Jose Mourinho nakon susreta izdvojio je upravo Ivanovića, ali se osvrnuo i na mogući poziv u reprezentaciju:

"Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku."

Ivanović je ove sezone uglavnom imao sporednu ulogu, no unatoč ograničenoj minutaži stigao je do osam pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić zasad mu je uručio pretpoziv, a do kraja sezone vodit će borbu za mjesto na popisu za Svjetsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li Ivanović uz Mourinha postati ubojita devetka koju Vatreni dugo čekaju?

Jose MourinhoZlatko DalićFranjo IvanoviĆSvjetsko Prvenstvo 2026.
