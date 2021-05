Jose Mourinho novi je trener Rome, izvijestio je tako rimski klub. Portugalac preuzima Romu od 30. lipnja i potpisao je ugovor na tri godine.

“Oduševljeni smo što smo dočekali Joséa Mourinha u obitelji AS Roma. Radi se o velikom prvaku koji je osvajao trofeje na svim razinama, José će pružiti ogromno liderstvo i iskustvo našem ambicioznom projektu. Imenovanje Joséa veliki je korak u izgradnji dugoročne i dosljedne kulture pobjednika u cijelom klubu.”, izjavili su predsjednik kluba Dan Friedkin i potpredsjednik Ryan Friedkin.

Podsjećamo, Mourinho je prije tri tjedna dobio otkaz u Tottenhamu nakon niza loših rezultata. Kumovao je tom njegovom otkazu i poraz od Dinama koji je doveo do ispadanja iz Europske lige. Oglasio se i Mourinho povodom potpisa za novi klub.

“Hvala obitelji Friedkin što su me odabrali da vodim ovaj sjajni klub i da budem dio njihove vizije. Nakon sastanaka s vlasnikom i direktorom Tiagom Pintom, odmah sam shvatio svu razinu njihovih ambicija za AS Romu. Ista ambicija i nagon su me uvijek motivirali i zajedno želimo izgraditi pobjednički projekt tijekom nadolazećih godina. Nevjerojatna strast navijača Rome uvjerila me da se prihvatim posla i jedva čekam početak sljedeće sezone”, rekao je Mourinho povodom potpisa za novi klub.

