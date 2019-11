JOŠ VAS NIJE STRAH? E PA SADA ĆE VAS IPAK BITI: Zanemarite rezultat, Dinamo je protiv Atalante svima razotkrio slabu točku

Gasperini je dobro proanalizirao tko vodi igru kod Dinama, tko je ključni igrač oko koje ekipa gravitira

Možda na prvu zvuči podcjenjivački, ali stranim klubovima, a pritom mislimo na klubove iz “lige pet”, koji, logično, ne djeluju na ovdašnjim prostorima, ili ‘ajde prostorima bivše Jugoslavije, podosta je teško brzinski analizirati nogomet kakav igraju klubovi u Hrvatskoj i regiji. Eklatantan primjer takve tvrdnje bila je ona između Dinama i Atalante u prvom kolu Lige prvaka.

Svi već znamo da je trener Dinama, Nenad Bjelica, tada iznenadio taktikom i pristupom igri talijanskog kolegu Gian Piera Gasperinija time što je replicirao njegov sistem i zapravo ga je “ubio” njegovim oružjem. Uspjelo mu je to prije svega samo zbog toga što Talijan i njegov stručni stožer, realno, nisu imali na temelju čega napraviti detaljnu analizu Bjeličine ekipe. Strani se klubovi iz “lige pet” baš ne zamaraju pretjerano taktičkom analizom “patuljaka” iz Istočne Europe. Uz svo dužno poštovanje Dinamu, kada je u pitanju respekt većih klubova u elitnim europskim natjecanjima, do ove sezone gotovo da ga nije niti bilo.

Što se, kvragu, dogodilo?

Atalanta je u prvoj utakmici s Dinamom u Ligi prvaka napravila površan analitički posao, što je rezultiralo taktičkim krahom i poptunom izostanku ikakve šok-terapije ili reakcije tijekom same utakmice. Rezultat je bio 4:0 za Dinamo i tu je trener Atalante dobio najgoru, ali opet i najbolju lekciju, vidjet ćete i zašto.

City se nije opekao na Dinamu, ali nisu niti oni napravili pretjerano dobar “back office” posao s proučavanjem Dinama. Mučili su se više od sat vremena tražeći i najmanju rupicu gdje bi mogli proći. Na koncu su je našli, ali Bjeličina transformacija u 5-4-1 u toj utakmici bila je ključna jer Dinamo je zbog nje i zbog čelične discipline preživio teror Pepa Guardiole. No, s Guardiolom se teško taktički nadmetati jer taj vrlo rijetko u svom arsenalu nema oružje kojim bi destabilizirao protivnika, s Dinamom je, eto, uspio tek u nešto kasnijoj fazi utakmice.

Njihovu lekciju možda je malo iskoristio Šahtar koji je odmah pronašao rješenja za Bjeličin 3-5-2 sustav, koji je itekako pun mana, ali je bio vrlo efikasan protiv Atalante. Bjelica je bio primoran već nakon 15 minuta igre sa Šahtarom mijenjati sustav jer, realno, da je tako nastavio natrpali bi Ukrajinci Dinamo kao od šale. Šahtar je već pokazao kako s malo više pripreme može itekako nauditi naizgled bezgrešnom stroju Nenada Bjelice. Nakon prve utakmice priznali su u Šahtaru da ih je Dinamo iznenadio napadačkom igrom i da je nisu očekivali, ali već u drugoj utakmici nastao je kaos u kojem je Dinamo isključivo svojom krivicom prosuo 3:1 prednost i remizirao 3:3. Bilo je to pomalo diletantski, ali dobro, lekcija je naučena i tako nešto se sigurno više neće ponoviti.

Pali ispita zrelosti

E sada, dolazimo do ključne utakmice i trenutka u kojem Dinamo pada na ispitu zrelosti… Dobro možda malo pretjerujemo s ovakvom retorikom jer Bjeličina ekipa već sad je napravila možda i najviše u novijoj povijesti kluba i ružno bi bilo od nas da to umanjujemo, ali na neki je način ova utakmica petog kola Lige prvaka, prema mnogočemu bila ispit zrelosti. Prvenstveno bila je ključna za osiguravanje proljeća u Europi, a tek onda i nekakvo dokazivanje da ona prva utakmice s Atalantom nije bila izolirani slučaj te da je Dinamo zaista superiorniji klub.

Nažalost, pali su taj ispit zrelosti i to, figurativno rečeno, bez napisanog slova. Bojimo se to reći, ali možda nam se, iz našeg kuta gledišta, čini da je netko u Dinamu ili više njih, podcijenilo Atalantu. Atalanta je bila bolja u svim segmentima igre i Dinamo na kraju nije imao šanse. A zašto? Pa prije svega zato što je Gasperini ovaj put vrlo, vrlo ozbiljno shvatio svog protivnika, zato što je pogledao puno više utakmica utakmica “modrih”, zato što se potrudio pročitati i šahovski predvidjeti sve poteze svog suparnika, a kako je ipak, bez uvrede prema Bjelici, Gasperini stariji i iskusniji, nije mu bilo pretjerano teško iskovati efikasan plan za Dinamo.

Pročitani

Atalanta je rastavila Dinamo kroz tranizciju, gnječila im prednju liniju pressingom na čovjeka, ali prije svega pronašla je slabe točke Dinama. To su krilne pozicije, izostanak Nikole More i ulazak Luke Ivanušeca, te na koncu odsjecanje Danija Olma. Uspjeli su izvesti sva tri plana plus još dodatni u fazi obrane kada u pritiskom konstantno tjerali Dinamove stopere na vođenje igre, i ne rade to oni loše, ali, realno, što može Teophile-Catherine napraviti ako krene u solo-prodor, a kretao je nekoliko puta. Ništa.

Uglavnom, u ovoj utakmici, što je mnoge iznenadilo, Gasperini je u posljednji trenutak odlučio izbaciti iz momčadi Josipa Iličića i krenuti bez dvije polušpice, što inače koristi te je ključnog i najboljeg igrača utakmice, Papua Gomeza, prebacio na krilo k Marinu Leovcu na “tretman”. Nećemo dodatno nabijati komplekse Dinamovom beku, ali preko Gomeza na toj strani Atalanta je rastavila Dinamo. Na poziciju polušpice upao je izvanserijski dobri Mario Pašalić koji je Dinamu u dolascima iz drugog plana s te pozicije mogao zabiti lagana dva komada samo da je bio precizniji. Na toj desnoj strani Gomezu se priključivao i izrazito pokreljivi Hateboer, a nerijetko i Luis Muriel koji je živa napast. Nažalost, Leovac se nije mogao nositi s ovom trojicom, a na njega su išli ciljano jer mu je kroz cijelu utakmicu trebao pomagati Luka Ivanušec, koji, ruku na srce, ne može biti zamjena za Nikolu Moru. Na toj su strani, ponavljamo, Talijani zapravo i dobili utakmicu, ali to nije jedini razlog.

Problem s Olmom

Nadalje, Dinamo nije mitsko grčko biće Hidra, kojoj gubitak jedne glave ne znači ništa jer joj izrastaju nove. Dinamu, jednom kada, isprike na ovako grubom izrazu, odrubite glavu, Dinamo baš ne nudi novo i pragmatično riješenje. Glava je u ovom slučaju Dani Olmo i on je protiv Atalante bio odrezan.

Gasperini je dobro proanalizirao tko vodi igru kod Dinama, tko je ključni igrač oko koje ekipa gravitira i koga treba najviše stisnuti. Uz sve to, Olmu zaista nije bio najbolji dan, što se može dogoditi bilo kome, ali obično u takvim slučajevima, kod momčadi koje imaju pričuvni plan, u njegovui ulogu iskoči neko drugo ime. Kod Dinama nije uskočio nitko, jer nažalost, Dinamo nema još jednog igrača tako visokog profila, igrača koji je sposoban sam rješiti utakmicu.

Ipak je to ‘liga pet’

Tko prati Atalantu ili općenito talijanski nogomet, mogao je odmah znati da je to momčad koja u svojoj taktici ima dosta aljkavih elemenata, ali opet momčad je koja takav pristup njeguje u kontinuitetu i to ne samo kroz sezonu već i na svakoj utakmici koju igraju, od prve do posljednje minute. Zbog tog hazarderskog pristupa i jesu izgubili prvu utakmicu s 4:0, samo zato što Gasperini nije imao “backup” plan. Atalanta je ipak momčad u kojoj se puno duže i više radilo, odnosno ulagalo u izgradnju sustava i momčadi. Dinamo je tek na svojim počecima i postavili su vrlo dobre temelje, ali još to nije momčad koja će ponuditi tri, četiri igrača koja mogu povući kada zagusti ili koja nose prevagu. Kod Dinama je to samo Olmo, kod Atalante to su Gomez, Iličić, Muriel, Zapata…

Da na koncu malo skratimo priču. Akumuliralo se Dinamu previše lošeg u toj jednoj utakmici, a dodamo li tome još i nedostatak Bjeličina pričuvnog plana, osim ako se zatvaranje utakmice umjesto napadanja rezultata može nazvati planom, dobivamo istinski razlog ovog poraza. Dinamo je jednostavio bio lošija ekipa, odnosno, kao što je Bjelica sam rekao nakon utakmice, izgubio od boljeg i raspoloženijeg protivnika i to ne može nitko poreći. Zapravo, u ovoj bi utakmici trebalo zanemariti rezultat, jer moglo je biti i puno, puno više od 2:0, ali možda bi mogli malo strahovati što će se dogoditi onog dana kada Dinamo neće imati Olma ili sljedeći put kada ovaj bude neraspoložen? Odnosno, kakve bi planove mogli kovati za Dinamo strani treneri koji si daju truda i malo detaljnije proanalizriraju Bjelicu i njegove ideje? Pragamtičan je trener Dinama i ne dvojimo da će pronaći rješenje, ali ono, kako vidimo iz ove utakmice, mora biti što prije realizirano.