JOŠ SE NISU OPORAVILI OD DINAMA: Pogledajte kakvu je golčinu legendarni Ribery zabio Atalanti, Pašaliću poništen pogodak

Suparnik zagrebačkog Dinama u skupini C nogometne Lige prvaka Atalanta u susretu je 4. kola talijanskog prvenstva kao domaćin u Parmi odigrala 2-2 (0-1) s Fiorentinom. Gosti iz Firence su sve do same završnice utakmice vodili sa 2-0 golovima Chiese (24) i Riberyja (65), ali Atalanta je uspjela spasiti bod preko Iličića (84) i Castagnea (90+5).

Vrijedi izdvojiti kako je pogodak Riberyja zaista spektakularan.

Mario Pašalić odigrao je svih 90 minuta za Atalantu te mu je u prvoj minuti sudačke nadoknade poništen pogodak jer je do njega lopta došla nakon što je De Roon igrao rukom, dok je Milan Badelj odigrao svih 90 minuta za Fiorentinu. Šesta Atalanta sada ima sedam bodova, kao i peta Bologna, dok je Fiorentina ostala posljednja 20. s dva boda.

Na vrhu je Inter s maksimalnih 12 bodova, drugi Juventus ima 10. Prije četiri dana Dinamo je u Zagrebu svladao Atalantu sa 4-0, a ova dva sastava susrest će se i u Milanu 26. studenoga. U skupini C Lige prvaka još su i Manchester City te Šahtar iz Donecka.