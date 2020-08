JOŠ JEDNA VELIKA ZVIJEZDA SVJETSKIH PRVAKA OTPALA ZA UTAKMICU S HRVATSKOM: I on je pozitivan na koronavirus

Polufinalist Lige prvaka Houssem Aouar pozitivan je na koronavirus, izvjestio je klub u petak. Svi igrači i članovi stručnog stožera Lyona testirali su se uoči večerašnje utakmice protiv Dijona i najveća Lyonova zvijezda bila je pozitivna. Testiran je Aouar u četvrtak, a danas su stigli rezultati koji će ga na barem dva tjedna poslati u izolaciju…

OFFICIAL: Lyon confirm that Houssem Aouar has tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/COL5JuSpRZ

— B/R Football (@brfootball) August 28, 2020