Sprema se velika razmjena igrača, ali nikako da se realizira. Barcelona i Juventus, kako pišu strani mediji već tjednima dogovaraju transfer kojim bi Miralem Pjanić stigao u redove katalonskog diva.

No Barcelona još nije dala pravu ponudu. Kako su financijska sredstava za trgovanje u ovom periodu znatno limitirana, momčadi moraju mijenjati igrače međusobno, a Juventus navodno za svog najboljeg veznjaka zahtjeva jako puno.

Juventus are not accepting other names than Arthur Melo for the exchange deal with Miralem Pjanić.

Barça have already offered Ivan Rakitić, Arturo Vidal and Ousmane Dembélé, but Juve said NO to all.

