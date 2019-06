JOŠ JEDNA DRAMA NA COPI: Čile u polufinalu, Sanchez ispao junak

Čileanci će sada gledati dvoboj Urugvaja i Perua koji će im donijeti protivnika u borbi za finale

Nakon Brazila i Argentine Čile je postao treći polufinalist Copa Americe. U četvrtfinalu je nakon izvođenja jedanaesteraca izbacio Kolumbiju.

Bila je to još jedno četvrtfinale bez pogodaka premda se mreža dvaput zatresla, i to ona kolumbijska, no u oba je navrata sudac ih je poništio zbog zaleđa i igranja rukom.

Sanchez junak

Prilikom jedanaesteraca nije bilo promašaja do pete serije, a tad je u očaj svoje bacio Tesillo, a Sanchez, pak, svoje u ekstazu.

Čileanci će sada gledati dvoboj Urugvaja i Perua koji će im donijeti protivnika u borbi za finale.