JEZIVE PORUKE MRŽNJE PREMA TEŠKO BOLESNOM SINIŠI MIHAJLOVIĆU: Poremećeni umovi ovog su puta pretjerali

‘Zašto su Bologna – Spal igrali u petak, je l’ su se to bojali da Siniša ne umre do nedjelje ili je možda morao za vikend na kemoterapiju?’

Koliko ljudi mogu biti bolesni svjedoči i ovaj slučaj. Naime, prema prenošenju srpskog tabloida Kurira na jednoj popularnoj društvenoj mreži koja broji 45 000 “pratitelja” osvanule su jezive poruke mržnje prema srpskom treneru Siniši Mihajloviću poput “Gol Remzi, RIP Siniša“ itd…

Sa svih strana svijeta Siniša Mihajlović dobiva veliku podršku u svojoj bitki za život, u borbi protiv zlokobne bolesti leukemije! Međutim, uvijek ima onih koji zbog medijske pažnje ili zbog svog poremećenog uma pišu boleštine po društvenim mrežama. Tako su i sad osvanule neke morbidne poruke, odnosno statusi…

“Da li dolazi Mihajlović na utakmicu protiv Rome ili će opet na zračenje? Zašto su Bologna – Spal igrali u petak, je l’ su se to bojali da Siniša ne umre do nedjelje ili je možda morao za vikend na kemoterapiju? Mihajlović je u grupi trenera koji neće izgurati na klupi do kraja prvenstva. Gol Remzija, RIP Siniša”, samo su neke gadosti koje su izazvale, stoji u pisanju Kurira, pravi revolt među navijačima Bologne, koji su prijavili ovu stranici administratorima Facebooka, pa je stranica obrisana. Međutim, pravni tim Bologne ne želi da se na tome završi. Policiji je prijavljen slučaj kako bi se identificirali odgovorni za ovaj skandal.

Tako će ovaj izljev mržnje završiti na sudu, a počinioce čekaju kazne za vrijeđanje Siniše Mihajlovića i bolesne želje koju su mu uputili. Inače, prije Mihajlovića na ovoj stranici na udaru bolesnih umova našli su se i Davide Astori i Gaetano Scirea, nekadašnji nogometaši koji su prerano napustili ovaj svijet.