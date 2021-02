JESU LI U DINAMU SVJESNI KAKAV SCENARIJ SLIJEDI? Ukidaju se skupine Lige prvaka i igrat će 36 ekipa. Evo što to znači za naše klubove

Ovo je jedinstvena i golema prilika za Dinamo, ali nažalost po naše klubove, samo za Dinamo

U ožujku ove godine UEFA bi trebala, na sjednici Izvršnog odbora, odobriti novi sustav natjecanja u Ligi prvaka. Novi sustav trebao bi važiti od 2024./2025. sezone, a bit će revolucionaran jer igrat će se bez natjecanja po skupinama.

Tu novost donosi ugledni francuski L’Equipe, a još tvrde kako će UEFA odustati od sustava u kojem igraju 32 momčadi u osam skupina i umjesto toga igrat će se jedna liga sa 36 klubova.

Klubovi će biti podijeljeni u četiri jakosne skupine i svaki od njih odigrat će deset utakmica. Protivnike će dobivati iz različitih jakosnih skupina, a svaka momčad igrat će po pet utakmica na svom terenu i po pet u gostima protiv deset različitih momčadi.

Prva faza Lige prvaka igrat će se od rujna do siječnja, a igrat će se tri put tjedno, utorkom, srijedom i četvrtkom. U toj prvoj fazi igrat će se 18 utakmica dnevno, a ukupno će se odigrati 180 utakmica umjesto 96 koliko ih se sada igra u prvoj fazi. U sadašnjem sustavu ukupno se u Ligi prvaka odigra 125 utakmica, a u novom formatu odigrat će se čak 225 utakmica, odnosno, 180 u prvoj fazi, 16 u play-offu i 29 u nokaut fazi.

To pak znači kako će prvak odigrati barem 17 utakmica, a možda čak i 19, a do sada je za naslov Lige prvaka trebalo igrati 13 utakmica. Prvih osam momčadi nakon deset kola ide u osminu finala, a klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrat će play-off za osminu finala, dok najgorih 12 momčadi završava natjecanje.

E sada dolazimo do dijela koji je nama najzanimljiviji, a to je plasman u novu Ligu prvaka. Četiri mjesta, u odnosu na aktualni sustav, popunjavaju trećeplasirani klub iz petoplasirane zemlje po rang-listi, što je danas Francuska, zatim prvak s najvišim koeficijentom iz zemlje koja nema izravan plasman u Ligu prvaka i još dva kluba s najvišim klupskim koeficijentom koja se nisu plasirala u Ligu prvaka preko domaćeg prvenstva, ali su izborili Europa ligu ili Konferencijsku ligu.

Ovo je jedinstvena i golema prilika za Dinamo, ali nažalost po naše klubove, samo za Dinamo. Naime, ako Dinamo bude prvak u 2023./24. sezoni, mogao bi ostvariti izravan plasman kao prvak s najvišim klupskim koeficijentom iz zemlje koja nema izravan plasman u Ligu prvaka. Bude li netko drugi prvak Hrvatske, nažalost neće imati šansu za izravan plaman jer nema dovoljno jak klupski koeficijent.