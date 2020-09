JESU LI STVARNO PREVIDJELI OVAKAV POTENCIJALNO VELIKI PROBLEM? Juventus dovodi Luisa Suareza, a pogledajte s kim će igrati

Suarez će nedvojbeno biti ogromno pojačanje za Juventus koji se već nekoliko sezona muči s pronalaskom golgetera

Urugvajski napadač Luis Suarez (33) trebao bi karijeru nastaviti u Juventusu, s kojim je navodno već dogovorio uvjete prelaska, objavili su talijanski mediji.

Luis Suarez je u šest sezona u Barceloni postigao 198 golova, ali novi trener Barce Ronald Koeman poručio mu je da više ne računa na njega te da si potraži novi klub.

No, problem je što Suarezu ugovor s Barcom ističe u lipnju sljedeće godine. Zbog toga Suarez želi otkupiti preostali dio ugovora kako bi u Juventus došao kao slobodan igrač, bez odštete. Pregovori s katalonskim klubom još traju, ali Suarez vjeruje da će se uspjeti dogovoriti.

Suarez će nedvojbeno biti ogromno pojačanje za Juventus koji se već nekoliko sezona muči s pronalaskom golgetera na mjestu centarfora, ali možda su po putu previdjeli i jedan mali potencijalni problem.

Suarez i Chiellini u istoj ekipi

Naime, Suarez će u Juventusu dijeliti svlačionicu s jednim od najvećih nogometnih rivala, Giorgiom Chiellinijem. Podsjetimo, Suarez je na utakmici Urugvaja i Italije na SP-u 2014. godine ugrizao Chiellinija. Zbog svog je divljačkog čina izbačen sa Svjetskog prvenstva, a na svu sreću nije si time ugrozio transfer u Barcelonu.

Chiellini mu je na neki način i oprostio, a u svojoj je autobiografiji rekao kako zna da je to bilo u žaru borbe.

“Divim se njegovim nestašlucima na terenu, a bez njih bi Suarez bio samo prosječan nogometaš. Što se tiče utakmice na Svjetskom prvenstvu, nije se tu ništa čudno događalo, većinu vremena sam čuvao Edinsona Cavanija koji je kompliciran igrač za markiranje i igrali smo bez previše ‘pardona’. Iznenada sam shvatio da me neko ugrizao za rame, dogodilo se i to je to, to je dio taktike borbe prsa u prsa i da budem iskren, to je i moja taktika”, napisao je tako Chiellini, a to valjda znači kako među njima ipak nema zle krvi… Ili?