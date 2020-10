JESTE LI VIDJELI ŠTO JE MODRIĆ NAPRAVIO PROTIV ŠVEĐANA? Svi pričaju o golovima Kramarića i Vlašića, ali kapetan je izveo čudo

Modrić je opet odradio briljantan posao kada je u pitanju organizacija, distribucija, razigravanje

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je u Maksimiru pobijedila u 3. kolu Lige nacija Švedsku s 2-1 (1-0). Pogotke su za Hrvatsku postigli Nikola Vlašić (32) i Andrej Kramarić (84), dok je za Šveđane zabio Marcus Berg (66).

Izbornik Zlatko Dalić napravio je dosta promjena u odnosu na utakmicu sa Švicarskom, ali najviše je iznenadilo što u početnoj postavi nije bilo klasičnog centarfora, već je počeo sa dva krilna napadača, Brekalom i Perišićem.

Međutim, postavljanje kapetana Luke Modrića na ofenzivniju poziciju u vezi bilo je pun pogodak. Modrić je opet odradio briljantan posao kada je u pitanju organizacija, distribucija, razigravanje, a ovaj put je nerijetko i šutirao i još k tome stigao se vraćati i pomagati obrani.

Modrić je donio pobjedu

Iako nakon utakmice svi pričaju o Vlašiću i Kramariću, Modrić također zaslužuje veliko priznanje jer je baš Modrić bio taj koji je presjekao napad i inicirao akciju kod prvog gola Hrvatske. Malo tko je to primijetio, ali primijetila je zato španjolska Marca koja je istaknula da je baš on bio taj koji je odveo Hrvatsku do velike pobjede u Ligi nacija.

“Realov Luka Modrić odigrao je sjajno za prvu pobjedu Hrvatske u Ligi nacija. Njegova akcija, koju je stvorio iz ničega, donijela je prvi gol balkanskoj momčadi. Prvo slavlje Hrvatskoj u ovom natjecanju Modrićeva je zasluga, iako su strijelci bili Vlašić te Kramarić, koji je sva tri boda ostavio u Zagrebu”, piše tako Marca.

