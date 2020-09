JESTE LI VIDJELI ŠTO JE KOVAČIĆ RADIO U PROŠLOJ UTAKMICI? Navijači u nevjerici zbog njegove igre u posljednjem susretu

Londonski Chelsea dominantno je slavio protiv drugoligaša Barnsleyja sa 6:0 u šesnaestini finala Liga kupa. Cijeli susret za londonske plave odigrao je i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić, a bila mu je to ujedno i stota utakmica u dresu Chelseaja.

Premda je igrač utakmice bio 80 milijuna eura plaćeni Nijemac Kai Havertz koji je zabio tri gola, Kovačićev nastup bio je jednako impresivan i važan. Hrvat je igrao središnjeg veznog u paru s Rossom Barkleyjem i bio je fantastičan u predaji lopte, organizaciji, kreaciji i duelima. Prema SofaScoreu imao je čak 118 dodira s loptom, visoki postotak od 94 posto točnih dodavanja, 16/16 točnih dugih lopti, deset osvojenih duela i tri oduzete lopte.

Kovačić je izazvao golemo oduševljenje na Twitteru gdje su brojni navijači prepoznali njegovu kvalitetu i nagradili ga pohvalama.

“Chelsea je blagoslovljen što ima Matea Kovačića”, “Bio je najbolji na terenu. Kovačić je jako podcijenjen”, “Kovačić je zaslužio biti igrač utakmice”, “On radi isto ono što Busquets radi u Barceloni. Golovi i asistencije u njegovu slučaju nisu mjerilo”, samo su to neki od komentara upućenih Kovačiću.

Havertz may have stolen the show but my God! Chelsea is blessed to have Mateo Kovacic in this team….class player👏🏽

Mateo Kovacic is doing the same thing Sergio Buosquet did at Barcelona, people like these get few recognition but in their prime carry the team on their shoulders, assists and goals don't really show how important they are, but they're just there

— CFC Blue~ded Roman (@Blueded_Roman) September 23, 2020