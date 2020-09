JESTE LI SVJESNI ŠTO JE HAJDUK NAPRAVIO U SKOPLJU? Možemo komotno zapjevati onu nije nam jasno; ‘Imaju problema, očiglednih’

Utakmicu Renova – Hajduk za Net.hr analizira Ivan Katalinić

Prvi mačići se u vodu bacaju! Tako nekako možemo sažeti analizu utakmice 3. pretkola Europske lige u Skoplju od strane legendarnog bivšeg golmana Hajduka, sad trenera i jednog od naših najuglednijih i najiskusnijih nogometnih stručnjaka uopće Ivana Katalinića (69).

RENOVA – HAJDUK 0:1: Bijeli nakon dosta problema i muka u 3. pretkolu; Igrat će u gostima protiv boljeg iz ogleda Neftči – Galatasaray

Kate među vratnicama zvani Banks

Popularni Kate, kako mu u narodu tepaju, bio je dio one zlatne generacije Bijelih za koju je branio od 1970. do 1979. godine i s kojom je osvojio četiri naslova i pet Kupova Jugoslavije, a “jedinicu“ je nosio i u engleskom Southamptonu. Inače, dok je stajao među vratnicama, zvali su ga Banks. I da, najtrofejniji je hajdukovac u povijesti.

Inače, dosta je kao trener neumoljiv i strog, iako za njega iskusna novinarska pera govore i pišu kako se iza toga strogog nogometnog brka krije blaga narav. No, kad je riječ o nogometu i posebno Hajduku, popusta nema…

Odmah nakon što su Bijeli izborili plasman u 3. pretkolo EL, nazvali smo ga kako bi nam prokomentirao, izanalizirao dvoboj…

“Najvažnije da se prošlo, a sve drugo se treba brzo zaboraviti. Hajduk je to morao riješiti u prvih 20 minuta. Međutim, to se nije dogodilo, Renova je dobila krila, naročito u drugom poluvremenu u kojem su Bijeli dopustili sjevernim Makedoncima da se vrate natrag u utakmicu, razmašu i zaprijete, iskreno ne znam iz kojeg razloga. Umjesto da ih napadnu, zabiju gol i onda ih dotuku, jer vjerujem da bi im onda zabili još koji, oni takvo što naprave. Renova je morala od Hajduka dobiti 4-5 komada kad gledamo sve šanse, a oni nisu uputili prema golu niti jedan udarac. Renova je dosta sporija momčad, sporije igraju, makedonska liga je ipak lošija od HNL-a. No, ono što sam rekao, najbitnije je bilo proći dalje”, kazao nam je u uvodu razgovora Ivan Katalinić.

Blijeda igra u drugom dijelu

Jasno, stoga, da to što smo vidjeli u Skoplju, osobito u drugom poluvremenu, je bila blijeda igra, niti nalik na Hajduk kakav bi trebao biti. Istina, mogli su i trebali Splićani nakon gola Mije Caktaša u 4. minuti dati još jedan, pogotovo je dobru šansu imao Mađar Gyurcso kad je sam izašao pred golmana Renove Veliija, no Splićani su još jednom demonstrirali brojne slabosti i s takvim nogometom nemaju što tražiti protiv jačeg suparnika. Hajduk može biti sretan s rezultatom i ničim više…

“O da, imaju oni problema u veznoj liniji. Nema tog igrača koji može naprijed tim brzacima dodati adekvatnu i kvalitetnu loptu, osim kapetana Mije Caktaša koji je tu strijelac, iskusan igrač… Hajduk u sredini mora imati više kreacije, a on to nema. Moraju naći nekog igrača u veznom redu da bi to dobili. Bijeli nisu momčad u HNL-u koja će se boriti za opstanak, nego za vrh. Stoga, trebaju naći igrače kreacije, a ne destrukcije. Nažalost, Hajduk u ovom trenutku to nema. E sad, što će biti dalje, teško je to predvidjeti. Jurić i Nejašmić su igrači za destrukciju igre, ali to Hajduku ne treba. Treba jedan, ne treba dva igrača. Uz Caktaša, Bijelima treba jedan kreator koji će oplemeniti igru Majstora s mora, oplemeniti taj Hajdukov brod. Osim Caktaša, u Hajduku nema tko dati loptu prema naprijed. Vidjeli ste i sami kako je Hajduk bio bolji, stvarao šanse, ali nije zabio. Uz to, bilo je i prevruće, i to je stvaralo probleme u igri. Šteta što Bijeli nisu realizirali šanse, vidjelo se koliko su brži u odnosu na Renovu. Upravo ovakve utakmice su bitne da se dobije na samopouzdanju, kad date suparniku 4-5 golova. A to je Hajduk morao napraviti, napuniti Renovinu mrežu, ali nije”, objašnjava nam Ivan Katalinić i dodaje:

‘Bit će od straha da su to napravili u drugom poluvremenu’

“Ne znam, stvarno ne znam zašto su to napravili u drugom dijelu, da su tako opasno visili, bit će od straha ili ne znam od čega. No, najbitnije da se prošlo”.

Trener Hajduka Hari Vukas morat će nešto napraviti, njegova momčad nema pravu energiju, moć, kao niti igru, posebno u veznom redu, a sad slijedi pravi ispit u 3. pretkolu Europske lige…

“Treba vidjeti tko će u tom dvoboju proći dalje. Vidjeli smo da je bilo iznenađenja. Jedna je utakmica i treba pričekati da vidimo tko će proći dalje. No, bit će im lakše puno igrati jer se prošlo to 2. pretkolo EL. Ako bude Galatasaray, tu se nema što izgubiti. Mislim da će biti puno lakše igrati. No, ajmo pričekati pa vidjeti što će biti, nikad se ne zna, pogotovo kad je na jednu utakmicu”.

Katalinić još ne želi donijeti sud o poslu koji obavlja Hari Vukas kao trener prve momčadi, kojem je želja da u 3. pretkolu njegova ekipa igra protiv Galatasaraya…

‘Diamantakos je, kao dobar, a u Njemačkoj ga nitko nije htio’

“Mora se pustiti da prođe cijeli taj prvi dio sezone, pa ona donositi neke zaključke. Kroz dvije-tri utakmice ne možemo govoriti koliko je netko dobro ili nedovoljno dobro napravio posao, donositi neke sudove. U momčadi ima novih igrača. I ovaj Makedonac što je došao Jani Atanasov, veznjak, moramo vidjeti što je s njim, također i s Diamantakosom, hoće li on davati golove ili neće? On je kao dobar, a znate i sami da je on bio slobodan igrač a nitko ga nije htio u Njemačkoj?! Prema tome, sve je upitno. Ono, slobodan igrač dođe u Hajduk i mi govorimo dobar je, a nitko ga u Njemačkoj nije htio. Nije mi jasno da nije ostao u St. Pauliju, nego on dođe u Split. Isto kao i Samuel Emem Eduok. Sjećate se da je govorio ‘dat ću ja 18 golova’, a ono ista stvar. Pa ga poslali na posudbu, dali ga u Tursku u Konyaspor. Treba pričekati i vidjeti što Hajduk uopće može napraviti u ovoj sezoni. No, teško je za očekivati da može nešto više, već sad zaostaje za Dinamom u HNL-u. Što se tiče Jaira, on će napraviti šansu, ali ne zna čovjek zabiti gol. To je njegova mana. I zato on ne može igrati drugdje. Uz to, ne igra obranu. I to je veliki problem. I obrana nam je ono, moraju ta dva beka ići naprijed. Oni nisu išli dva puta u drugom dijelu prema naprijed, Todorović nije jedan put u čitavoj utakmici. I kako ćeš ti igrati tako protiv jačih momčadi?”, zaključio je Ivan Katalinić.