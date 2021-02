U derbiju večeri Lige prvaka između Atletico Madrida i Chelseaja u utorak pobjedu su na neutralnom terenu u Bukureštu uzeli Bluesi. Junak susreta bio je francuski centarfor Olivier Giroud koji je u 68. minuti sjajnim škaricama pogodio za pobjedu.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je solidnu utakmicu od prve minute za Chelsea, a izašao je u 74. minuti, kad ga je zamijenio Ziyech.

Bila je to još jedna solidna utakmica za Matea Kovačića koji se nametnuo kao sigurni člnak prvog sastava u momčadi Thomasa Tuchela. Njemački trener ne skriva svoje afinitete prema Kovačiću koji puno znači za dinamiku njegovog veznog reda.

Koliko je Kovačić dinamičan i ofenzivno orijentiran igrač pokazuju podaci koji su izašli upravo prije utakmice Chelseaja i Atletico Madrida. Radi se o grafu na kojem su prikazani igrači koji najviše donose loptu prema naprijed, bilo da ju nose u nogama ili dodavanjima.

Kovačić je u samom vrhu Premier lige po obje statistike. Pogledajte graf:

Sa svojom sjajnom igrom je nastavio i jučer. Dovoljno je reći da je imao dodavanja u zadnjoj trećini terena jednako koliko i cijela postava Atletica – 22.

