JESTE LI SPREMNI ZA NJEGOVU ERU? Samo jedan hrvatski igrač može naslijediti Modrića i možda postati najbolji na svijetu

Hrvatska je bolesno ovisna o Luki Modriću, kada on ne igra, ne igra niti Hrvatska

Nažalost svemu lijepom kad-tad dođe kraj. Privilegij je imati do jučer najboljeg igrača svijeta, Luku Modrića, u svojoj reprezentaciji, odnosno klubu, ali realno, njegovoj karijeri bliži se kraj, a kada imate igrača takvog kalibra jednostavno morate razmišljati o njegovu nasljedniku. I hrvatska nogometna reprezentacija i Real Madrid ovise, odnosno donedavno su ovisili, o Modriću možda i previše. Kažemo donedavno jer Real se ove sezone dovođenjem Fedea Valverdea na neki način spasio. Mladi Urugvajac svoj posao, odnosno nekadašnji Modrićev posao, radi izvanserijski, ali u reprezentaciji će to biti ogroman problem.

Hrvatska je bolesno ovisna o Luki Modriću. Kada on ne igra, ne igra niti Hrvatska i ako se baš želite uvjeriti u to pogledajte samo utakmice reprezentacije u kojima Modrić nije nastupao pa će vam biti sve jasno. Modrić je organizator, predvodnik, diktira tempo, sudjeluje u igri u oba smjera, vraća se dublje po loptu i iznosi je sam prema suparničkim vratima, rješava pressing kao od šale, asistira, predasisitira, tu i tamo zabije, ma da ne nabrajamo više, Modrić je duša i srce reprezentacije.

Trenutno najbolji hrvatski igrač

No, nagađa se već dugo kako će mu nadolazeći Euro biti posljednje natjecanje s reprezentacijom, odnosno kako će se nakon njega oprostiti. I to je sasvim legitimno, neki će reći da je to trebao napraviti i nakon srebra na Svjetskom prvenstvu, ali eto dobro je da je ostao još malo jer tko zna bi li Hrvatska izborila Euro da nije bilo njega. Recimo da se Modrić oprosti od reprezentacije ovoga ljeta, pitanje je ima li Hrvatska igrača koji bi mogao preuzeti njegovu ulogu. Odgovor je potvrdan, dakle – da, ima!

Znate li tko je trenutno najbolji hrvatski nogometaš? Ispalit će većina Luka Modrić, ali zapravo je to, vjerovali ili ne, Marcelo Brozović. Modrić je svoje najbolje utakmice i nogometne dane proživio pretprošle sezone i sezonu prije te, ali sada je već neko vrijeme Brozović vlasnik titule najboljeg hrvatskog nogometaša, dakako ako ćemo odbaciti nostalgiju i privrženost, te realno sagledavati formu, učinak i karakteristike.

Ultimativni ‘regista’

Brozović je nositelj Conteova Intera, koji je usput rečeno upravo izborio prvo mjesto na ljestvici Serie A i legitiman je kandidat za naslov prvaka. Kao što je igra bez Modrića nezamisliva u reprezentaciji i donedavno u Realu, tako je sada igra Intera nezamisliva bez Brozovića, koji je eto, u prošloj utakmici na derbiju s Milanom, nosio i kapetansku traku. Već je dugo, sigurno dvije ili tri sezone, Brozović na vrlo visokoj razini, ali po putu su ga nerijetko sputavali treneri koji su mu mijenjali pozicije, nervirali ga svojim mušicama, slali ga na tribine, uvlačili u razne konflikte, a situaciji sigurno nije odmogao i Brozovićev pomalo prgavi karakter.

Sada se Marcelo smirio, obiteljski je čovjek i zagazio je u 28. godinu života, a to se itekako vidi na terenu. Dakako, ostalo je u njemu dovoljno bezobrazluka, taman toliko da doprinese njegovoj igri i agresivnosti koju priroda njegove pozicije na terenu iziskuje. Brozović je u Interu “sve”. I organizator, i playmaker i razarač i lider… “Regista”, redatelj, tako ga zovu Talijani i bez problema naglašavaju kako je on u toj zahtjevnoj ulozi najbolji. Brozovićem su fascinirani i inače vrlo kritički nastrojeni i oprezni pri pohvalama, talijanski mediji. Gazzetta dello Sport za njega je svojevremeno pisala kako je on, “Vojnik koji savršeno izvršava trenerove zamisli, bio je jako borben na kišnom terenu”.

Corriere dello Sport pak je pisao kako je postao pravi vođa i vrhunski igrač, da izgleda kao redatelj na terenu i savršeno distribuira lopte suigračima. “Gospodar je veznog reda i savršeno surađuje s napadačima”, tako su pisali Talijani. Nerijetko je uvrštavan i u najbolje momčadi kola, nerijetko ga se spominje i u kontekstu megatransfera, a eto posljednji je bio onaj da seli u redove Real Madrida.

Želi ga i Real

Real navodno želi ponuditi 60 milijuna eura, kolika je odštetna klauzula u Brozovićevu ugovoru, međutim, Inter se dvoumi jer Brozović je ključni igrač i navodno se već razmišlja o tome da se Brozoviću ponudi novi, puno veći ugovor. Veznjak trenutno zarađuje 3.5 milijuna eura po sezoni, ali Inter cilja na otprilike šest milijuna eura po sezoni. Činjenica da ga baš Real traži govori zapravo sve o kvaliteti Brozovića jer bi ovaj mogao lako naslijediti i Casemira i Modrića, s obzirom na kvalitete koje posjeduje. Zidane nema zamjenu za Casemira, a to je igrač koji se najviše troši u njegovoj momčadi jer igra gotovo svaku utakmicu, Brozović bi bio idealan i na toj poziciji, možda čak i korisniji.

Što se reprezentacije tiče, Brozović je tu vjerojatno jedan od najslabije iskorištenih igrača. Da, odrađuje on kod Zlatka Dalića svoj posao, ali upravo to je problem – odrađuje ga. Zbog oveće zagušenosti kvalitetnim igračima na poziciji veznih igrača, jer tu na predispoziciji ima Modrića, Rakitića, Kovačića, Vlašića, Pašalića, Badelja i Brozovića, Dalić ulogu organizatora i ključne figure, logično, dodjeljuje Modriću, dok Brozovića limitira isključivo na nekakvo međuprostorsko djelovanje, pressing i kratko dodavanje. Brozović može puno, puno više, što se vidi pogotovo ove sezone u Interu kada radi baš sve pa čak i zabija i asistira. Eto, ima tri gola i pet asistencija na svom kontu.

Nestvarna statistika

No, valja izdvojiti nekoliko finih detalja koji je vrlo teško primijetiti. Naime, znate li da je Brozović ove sezone, uz Miralema Pjanića, najbolji dodavač Serie A? Znate li da je drugi najbolji igrač po oduzimanju lopte u ligi, s čak 42 oduzete? Znate li da je u samom vrhu ljestvice igrača koji uspješno spriječavaju driblinge protivnika? Znate li da je uvjerljivo prvi igrač kada su u pitanju pretrčani kilometri i trči više od 12.5 kilometara po utakmici?

Brozović je trenutno, nemamo problem to reći, jedan od najboljih veznjaka na svijetu i prema svemu dosad viđenom jedini je legitiman nasljednik Luke Modrića u reprezentaciji. Jedini je igrač oko kojeg ostatak momčadi može gravitirati, ako već mora gravitirati oko nekoga, a u reprezentaciji očito mora. Hrvatska reprezentacija ima budućnost s Brozovićem, samo je pitanje hoće li je i na koji način ostvariti, on je tu i spreman je…