Zaintrigirao je ovaj ritual mnoge poklonike Reala koji su na Twitteru poveli pravu raspravu o Modrićevom ritualu. Evo što su sve pisali.

Nogometaši madridskog Reala slavili su u subotu pred večer, u najvećoj utakmici španjolskog nogometa, protiv rivala Barcelone na Camp Nou s 3:1 (1:1), a pobjedu “kraljevskog kluba” zapečatio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić lijepim pogotkom u 90. minuti. Bio mu je to ukupno treći gol sezone, drugi uzastopni nakon Šahtaru u Ligi prvaka.

Strijelci za Real bili su Federico Valverde (5′), Sergio Ramos (63′-11m) i Luka Modrić (90′), a za Barcelonu Anssu Fati (8′).

Luka je u igru ušao u 69. minuti umjesto Valverdea i odigrao odlično, a sve je okrunio golom za potvrdu pobjede Reala na samom kraju.

Pogledaj fotogaleriju

[FOTO] INTERNET JE NAPROSTO EKSPLODIRAO: ‘Modrić je fenomen, jedan od najvećih. Nevjerojatno, tko može takvo što’

Zanimljiv ritual

Dok se Modrić pripremao za ulazak na teren, on je izveo svoj poseban ritual. Na štitnicima za potkoljenice ima fotografije svoje žene i djece i Isusa te ih poljubi svaki put prije nego uđe na nogometni travnjak.

MODRIĆ OBJAVOM POKAZAO KAKAV JE VRHUNSKI ČOVJEK I IGRAČ: Iznenadit će vas koji mu se poznati Hrvat odmah javio

Zaintrigirao je ovaj ritual mnoge poklonike Reala koji su na Twitteru poveli pravu raspravu o Modrićevom ritualu. Evo što su sve pisali.

I love how Modric has his whole family on one of his shinpads and kisses them before he comes on!! — 𝐀𝐦𝐦𝐚𝐫 (@BlancosZZi) October 24, 2020

When I see modric dey kiss shin guard I don know sey man wan con fight war. — Senator Fabian (@Daddyawongirls) October 24, 2020

Luka Modric has photos of his family on his shin guards and kisses them before suiting up for a match. I’m crying. #ElClasico — Elizabeth Faile (@elizabethfailee) October 24, 2020

Modric kisses his shin pads a number of times before coming on. No way he wasn’t popping today 😭. — M.O (@Shopsy_O) October 24, 2020