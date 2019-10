Javio nam se bivši napadač Dinama Tomo Šokota i prokomentirao bod u Harkivu protiv Šahtara

Dinamo je u utorak navečer protiv Šahtara (2:2) u Ligi prvaka pokazao – karakter i m*da! Gubio je 1:0, okrenuo i poveo 2:1, te su ga dvije stative i dvije sjajne obrane Pjatova dijelile od tri boda i možda plasmana u drugi krug elitnog klupskog nogometnog natjecanja Lige prvaka, po prvi put u povijesti…

Bod u Harkivu je ogroman

Da, uistinu je bod u Harkivu ogroman, inače prvi s gostovanja u Ligi prvaka nakon 20 godina i 13 poraza uz gol-razliku 3-42. Ova je momčad toliko je već puta pod Nenadom Bjelicom pokazala ratnički duh…

“Fenomenalno, nemam što reći. Mislim da su dinamovci iznenadili sve, i navijače i cjelokupnu javnost, sve nas koji pratimo Plave. Izgledali smo moćno, jedan na jedan mogli smo igrati praktički sa svakim igračem Šahtara. Bili su agresivni, pravovremeni na lopti, nisu dali da razviju svoju igru, opasni, imali su više prilika… Gledao sam utakmicu u svom kvartovskom kafiću i svi malo žale za tim golom Šahtara. Da, bio je to odličan pas za gol. To je Šahtar, morali su i oni doći u neku priliku za gol”, bila je prva reakcija nakon utakmice Tome Šokote, bivšeg nogometaša i napadača Dinama…

Bjelica krenuo s pet u zadnjoj liniji

Nenad Bjelica, kao i protiv Manchester Cityja na Etihadu, krenuo je s pet igrača u zadnjoj liniji. Kapetan Arijan Ademi oporavio se od ozljede i bio u početnoj postavi, dok je Bruno Petković, koji je također imao problema s ozljedom, ostao na pričuvnoj klupi. Umjesto njega u vršku napada zaigrao je Gavranović.

Prvih 15 minuta Plavi su igrali presing po čitavom terenu i Šahtar je bio bez prigode. Nevjerojatna je bila požrtvovnost i hrabrost plavih lavova protiv Šahtara…

“To je ta razlika u Ligi prvaka. Razlika u riješenjima… Svi ti igrači koji nastupaju u Ligi prvaka ne praštaju pogreške suparnika. Uzmu loptu, zakuhaju priliku i zabiju. Zato jesu toliko i plaćeni u svojim klubovima i, na kraju krajeva, igraju u Ligi prvaka. Treba biti maksimalno koncetriran. Dinamu kapa do poda, od trenera preko nogometaša do navijača. Presretni smo. Vjerojatno bi sve uoči utakmice, da nas se pitalo, pristali na x. No, sad baš i ne vidim neku pretjeranu razliku u kvaliteti između Dinama i Šahtara. Čak smo mi bili opasniji”.

Olmo iskosao pogodio vratnicu u 89.

Zadnju šansu na utakmici imao je Dinamo nakon kontranapada u 89. minuti. Najbolji igrač susreta Oršić odlično je gurnuo u šansu Olma, koji je utrčao u šesnaesterac i sa 12 metara iskosa pogodio vratnicu. Španjolac je mogao biti junak utakmice i sebi još više povećati cijenu. Iako, i bez tog gola pokazao je klasu… Ponovno… Upitali smo Šokotu i što je, po njemu, bio ključ dobrog rezultata na stadionu Metalista?

Agresivni dinamovci u obrani

“Dinamovi igrači su stalno bili blizu njihovih igrača, bili su u kontaktu s njim, stalno na lopti, njihovi Brazilci, uostalom kao niti ostali, znam to igrao sam u Portugalu, ne vole kad si mu za vratom, kad si mu na ‘dresu’. Bio je taj strah od drugog žutog kartona Stojanovića.

I Moro ga je mogao dobiti. Ali, bez obzira stalno su bili blizu, na rubu faula, a Brazilci to ne vole. Njihova obrana nije na visokoj razini. Oršić? Fenomenalan igrač, taj dečko će daleko dogurati i drago mi je zbog njega. Opasni smo, to je bitno. Bili smo opasni po gol, napadali smo, imali smo prostor i to smo iskoristili. Bjelica jako dobro vodi momčad, do sad je sve dobro radio. Imamo šansu za drugi krug, ali polako. Trebamo biti oprezni. Iako, momčad je jedna cjelina, svi ginu, svi daju sve od sebe. Gavranović nije igrao jedno vrijeme i uđe te pokaže da se na njega može računati”, zaključio je Tomo Šokota.

Dinamo i Šahtar sa po 4 boda u skupini C

Vodeći Manchester City ima 6 bodova, Dinamo i Šahtar po 4, a Atalanta je bez bodova. No, večeras u 21 sat u istoj skupini još igraju Manchester City – Atalanta.

U sljedećem kolu, 6. studenoga, Dinamo u Maksimiru dočekuje Šahtar, a Atalanta će ugostiti Manchester City.