Nogometaši Dinama osigurali su plasman u Europsku ligu (3:1), a kapetan Arijan Ademi zabio je Flori iz Tallinna dva gola. I to je sve što ćemo pamtiti iz današnje maksimirske utakmice.

Ne baš uvjerljiva igra i eksperiment

Plavi su se na putu do nove europske jeseni, ukupno 8. nastupa u drugom po jačini europskom klupskom nogometnom natjecanju, stigli s ne baš uvjerljivom igrom.

Bilo je tu puni uspona i padova, posebno u drugom poluvremenu kad su Estonci u jednom trenutku imali i inicijativu. Zoran Mamić iznenadio je formacijom protiv Estonaca, po prvi je put od kad je zasjeo ponovno na vruću modru klupu zaigrao u klasičnih taktičkih 4-4-2 s dva isturena napadača Gavranovićem i Petkovićem, ali i iznenađujuće s Lovrom Majerom na desnom krilu.

Lovro Majer odigrao je dobru utakmicu i asistirao za prvi gol, ali on nije desno krilo i taj Mamićev eksperiment je čudan. Možda je prošao protiv Estonaca, ali sumnjamo da bi dobro ispalo da je s druge strane bila neka iole ozbiljnija momčad…

‘Obavezno se moraju pojačati’

“Dinamo je vrlo brzo utakmicu otvorio s ranim golom, a u takvim susretima to je izuzetno bitno. Normalno da utakmica bez navijača, pred praznim tribinama, u situaciji kad se puno piše, priča i kalkulira o tome zašto Plavi nisu u Ligi prvaka, bez obzira na renome suparnika, utakmica je bila jako bitna i kao takva je nosila određenu težinu. Prvo poluvrijeme rekao bih da je to bilo solidno. Međutim, bilo je to dosta mrtvo i usporeno od Dinama, a drugo poluvrijeme, onih prvih dvadesetak minuta bilo je zabrinjavajuće. Flora je dominirala. Ali, najbitnije u ovom trenutku je da je Dinamo unutra, osigurao Europu, sad ima Zoran Mamić vremena za složiti stvari. Po meni, oni se moraju obavezno još pojačati ako žele nešto napraviti u Europi, i ako žele biti prvaci Hrvatske”, kazao nam je odmah nakon utakmice Igor Pamić koji nam se javio iz Bosne i Hercegovine, gdje odnedavno trenira GOŠK iz Gabele s kojim ima cilj povratak u prvu tamošnju ligu.

Pamić je poznat po svojoj iskrenosti, odličnom smislu za humor kao i istančanim analitičkim sposobnostima i jedan je od najzahvalnijih sugovornika koje možete imati.

Ulazi u srž problema, secira u detalje, vidi se da razumije posao. Inače, tijekom igračke karijere branio je boje Istre iz Pule, Osijeka, Dinama, Sochauxa, Hanse Rostock i Grazera, a bio je i hrvatski nogometni reprezentativac, odnosno dio momčadi koja je nastupila na Euru 1996. u Engleskoj pod palicom Miroslava Ćire Blaževića. Kao trener vodio je Istru, Vöcklabruck, Pomorac, Karlovac, Koper, Hrvatski Dragovoljac i Titograd.

‘Dinamo ne izgleda dobro’

“Moramo prihvatiti činjenicu, ono što sam ja već govorio u izjavama i najavama, da je koronavirus i za druge bio koronavirus i stvorio probleme, a Dinamo je imao jedan dobar impuls. Bio je odličan u Europi, dominantan u prvenstvu, ali nakon toga su promijenili dva trenera, onda su ispali iz Lige prvaka, pa se na vrijeme nisu povukli neki potezi u obliku pojačanja, pa je nakon toga ušla nesigurnost u momčad itd… Vjerojatno i Zoki traži neki drugačiji način nogometa, stil, a to se vidi po nekim idejama. Dok to igrači usvoje, to uistinu nije jednostavno. No, na kraju moramo ipak priznati da Dinamo ne izgleda dobro”.

Bruno Petković nije u onoj formi u kojoj smo ga naviknuli gledati u prošloj sezoni, nije onaj ubojiti kalibar igrača. Kao da se negdje pogubio, tamo nakon odlaska Nenada Bjelice i to traje do danas.

“Petković? Najbolje Zoki zna zašto on ne igra onako kako on inače igra, sukladno s kvalitetama koje posjeduje. Ne bi bilo korektno od mene da to komentiram. No, moram reći da je Petković daleko od one svoje forme. Svi znamo koliko je on bitan Dinamu. No, i Dinamo je izvan forme. Plavi ovise o njemu, ali i on ovisi o Dinamu. Očigledno zajedno tu ne štima, ali najbitnije da su prošli”, objašnjava nam Pamić.

Kapetan Arijan Ademi odigrao je još jednu dobru utakmicu. I zbog golova, ali i zbog ostalih stvari na terenu bio je najbolji pojedinac utakmice.

“U puno navrata sam govorio da svaka čast svima, međutim Dinamo bez Ademija je sasvim druga priča. Po meni, uz još dvojicu igrača Livakovića i Petkovića, daleko daleko najvažniji igrač u momčadi. Bez Ademija Dinamo nije isti. Ademi nosi ritam, donosi taktičku stabilnost, kao i balans u momčadi. Vrlo je opasan iz drugog plana i možda i najvažniji igrač Dinama”.

Livaković je branio dosta dobro, pogotovo je imao dvije odlične intervencije pred kraj utakmice kad su se Estonci malo bili razmahali, odnosno dinamovci opustili.

‘Odlazak i Livakovića bila bi vrlo opasna misija za ovakav Dinamo’

“Livaković je neupitan, ovo što on pokazuje zadnjih dvije godine je fantastično. Hvala Bogu da je tako, trebamo takvog golmana i u Dinamu, a pogotovo u reprezentaciji Hrvatske. Bio bi udarac, vrlo opasna misija za ovakav Dinamo da ostanu bez njega bez da se pojačaju, a on je zanimljiv vratar na europskom nogometnom tržištu”.

Slijedi natjecanje po skupinama Europske lige. Što ovakav Dinamo može ove jeseni u Europi?

“Puno se toga događalo što je sigurno ostavilo traga na Dinamo, a to se vidi i na rezultatu ovog ljeta. Međutim, taj dvoboj s Ferencvarosem nije morao tako završiti. No, nažalost završio je kako je završio, iako je u njemu Dinamo bio bolji ali trebalo je malo i sreće. Ali, bez obzira i utakmica protiv Cluja je bila napeta i Ferencvarosa. Stoga, moramo biti iskreni i kazati kako Plavi nisu niti zaslužili Ligu prvaka, iako da su prošli ne bi mogli kazati da nije niti nezasluženo. Što se tiče samog nastupa u Europi, Dinamo se mora pojačati. Ne samo što se mora pojačati, zabrinjavajuće je to što Plavi nemaju širinu. Pogotovo u zadnjoj liniji. To se vidjelo jako dobro”.

Znači, ako sve zbrojimo i oduzmemo, onda je zadnja linija najveći problem Dinama?

“Zadnja linija donosi stabilnost, kao i sredina, ali zadnja linija pogotovo. Ono što je strahovito bitno, ako Dinamo može igrati napadački a zadnja linija ima takve stopere da se uvlači nazad. Što se tiče vezne linije, Majer je odličan igrač, agresivan, Petković može igrati presing, stoga je zadnja linija presudna. Dinamo definitivno nema trenutno taj balans u momčadi, linije su im preširoke, a vidjeli smo i večeras da je Dinamo igrao protiv ne baš ekstra momčadi, kao i ranije. Dapače, Cluj, Ferencvaros i Flora dobijaju previše golova i vidjeli smo da jedna Flora, koja je lošija od Dinama, u drugom poluvremenu je s lakoćom dolazila u prilike, u šesnaest metara, u zonu šuta, znači s distance i poludistance dolazi u zonu centaršuta. Puno kornera, puno prekida, definitivno to treba korigirati. Za kraj želim kazati da osobno očekujem od Dinama, Zoki ima za to iskustva, da se Dinamo pojača i da će se pojačati, ali želim naglasiti da ne budete sigurni da nas Plavi neće iznenaditi. Dinamo sad kad je prošao, kad bude imao svoj mir, kad se još uigraju Dinamo može napraviti odlične rezultate u Europi”, zaključio je Igor Pamić.