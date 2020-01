‘Rakitić to nije zaslužio. On u kontinuitetu u Barceloni posljednjih godina igra na istom nivou. To je vrlo visok nivo nogometa’

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić ponovno puni stupce španjolskih medija zbog svoje dobre igre. Njegova Barcelona je u četvrtak navečer na Camp Nou sa 5:0 razbila Leganes u osmini finala španjolskog Kupa kralja, a Raketina asistencija Lionelu Messiju postala je tema medija, koji ga hvale. Naš je igrač ušao u 61. minuti, umjesto Vidala i odigrao odlično…

Šmekersko dodavanje Messiju za gol

U samom finišu utakmice Rakitić je bio na nekih 50 metara od gola Leganesa, među linijama kako bi napravio ravnotežu u napadu Barcelone, dobio loptu i onda lagano, pogledom ispod obrva, pogledao u jednu i šmekerski poslao loptu u drugu stranu, ravno kroz protivničku obranu za Messija koji je to znalački pretvorio u pogodak… Trenutak nogometne romantike, potez od kojeg vam srce jače počne lupati. Istinska draž nogometa…

Ivan je igrao za visoku ocijenu 7.6., Mundo Deportivo ga hvali

Prema SofaScoreu, Ivan je igrao za visoku ocijenu 7.6. Katalonski El Mundo Deportivo kroz pero svog urednika Santija Nolle piše o “maestralnom dodavanju u prostor iza igrača Leganesa za Messija”, dok je javnost oduševljena.

Prema Transfermarktu bila je to njegova ukupno 40 asistencija za gol u dresu Barcelone, ukupno 102 u profesionalnoj karijeri.

Rakitić se odlično osjeća u Barceloni – Onda kad igra

Rakitić se odlično osjeća u Barci, rekao je još prije kako bi u Barceloni, prenosili su mediji, htio ostati, ali samo ako bi igrao. Isto tako, govorio je i kako ne zna što će budućnosti donijeti. I za Sevillu Ivan gaji posebne emocije, to je klub u kojem se u potpunosti afirmirao, u kojem se lansirao u zvijezde, da tako kažemo, i izborio transfer u Barcelonu. To je također grad koji voli i u kojem je upozno svoju sadašnju suprugu Raquel, s kojom je u braku šest i pol godina i ima dvoje djece, a koju je upoznao prvu večer kad je došao u Sevillu, gdje je ona radila kao konobarica u jednom kafiću u koji je dolazio. No ne tako davno Rakitićeva igračka situacija u Barci bila je loša.

Dolaskom De Jonga izgubio mjesto u prvih 11 početkom sezone

Na početku sezone Rakitić je, dolaskom Frenkiea De Jonga, izgubio mjesto u početnoj postavi Barcelone i od statusa nezamjenjivog igrača, postao je “džoker” s klupe, što ga dakako nije zadovoljavalo i naveliko se počelo pisati o njegovom odlasku iz kluba. Uoči zimskog prijelaznog roka spominjali su se mogući transferi u Atletico Madrid, Manchester United, Inter i Juventus, ali onda je došlo do velikog zaokreta. Nogometni i ostali sportski mediji danas pišu kako je Ivan Rakitić odbio ponudu Man Uniteda i Juventusa…

“Ja mislim, kad se priča o Barceloni, o dolascima i odlascima, onda kad se igra dobro, e onda je Ivan izvanserijski igrač koji sve radi dobro s loptom, dirigira itd… No, kad Barcelona izgubi, onda je on jedini i glavni krivac, po njima. Mislim da to Rakitić nije zaslužio. On u kontinuitetu u Barceloni posljednjih godina igra na istom nivou. To je vrlo visok nivo nogometa i smatram da ga nezasluženo seljakaju u druge klubove, i da se govore neke stvari koje nije zaslužio”, objašnjava nam legendarni Zoran Vulić, bivši reprezentativni nogometaš Hajduka, sad trener trenutno bez posla, koji prate nogometna događanja diljem Europe…

Barcelona's Ivan Rakitic turns down Man Utd and Juventus transfers https://t.co/DZDIrugAWX — Football news 247 (@sportsnews_2020) January 31, 2020

Rakitić iskoristio priliku

Brazilski veznjak Arthur Melo, kojega je Valverde najviše koristio, platio je krajem prošle godine danak ozljedama i taktičkim procjenama trenera i Vatrenog ponovno stavio u prvi plan. Rakitić je iskoristio priliku, pokazao da se sjajno nadopunjuje s De Jongom, i opravdano se nada da će uspjeti zadržati poziciju u sljedećem razdoblju i kod novog trenera Quiquea Setiena, kod kojeg je dobio priliku od prve minute na njegovom trenerskom debiju. Iskusni stručnjak poslao je Hrvata na teren od starta protiv Granade, u utakmici koja je završila minimalnom pobjedom katalonskog kluba…

Sportski direktor Eric Abidal u studenom prošle godine javnosti je rekao ono što je Ivan znao još ljetos. Tada je, naime, hrvatskom veznjaku stavljeno do znanja da ga tadašnji trener Valverde više ne vidi u udarnoj postavi i da će njegovo mjesto zauzeti novopridošli De Jong. Rakitića Barcelonin stav tada nije poljuljao, te je odlučio ostati uvjeren da će ipak zaslužiti minutažu. U početku se nekima to možda činilo kao kriva odluka, ali na kraju je i njemu zasjalo sunce…

‘Ivan od Seville igra jedan prepoznatljiv, svoj nogomet’

“Ivan od Seville igra jedan prepoznatljiv, svoj nogomet. To je momak koji daje maksimum. O njegovim igračkim kvalitetama ne treba puno trošiti riječi. Nogometaš koji igra standardno u Barceloni, koji je bio kapetan u Sevilli, mislim da nije korektno tražiti non stop neke negativnosti. Prema tome, Ivan u ovom trenutku igra pravi zreli nogomet. Ja bi čak rekao da je ove godine ušao u onu svoju puni formu, nakon svega što mu se izdogađalo. Smirio je svoju glavu, na kraju je ostao u Barceloni. Mislim da će on iz utakmice u utakmicu pokazivati svoju kvalitetu koja je neosporna. Duboko se nadam da u Španjolskoj neće više stalno tražiti krivca u Ivanu Rakitiću, prilikom neuspjeha Barcelone”, otvoreno i bez dlake na jeziku govori Zoran Vulić i secira najbolje strane Rakitićeve igre, one zbog kojih i u 31. godini, s toliko utakmica u nogama, praktički bez odmora ili s malo u 2018. godini, traje na tako visokoj razini…

‘Samo pravi profesionalci mogu igrati na tom nivou tako dobro’

“Gledajte, nisam ga imao tu čast trenirati, ali radi se o vrhunskom profesionalcu. Samo pravi profesionalci mogu igrati na tom nivou tako dobro. Prema tome, pored njegovih trkačkih i igračkih kvaliteta, on je jedan odličan dečko i dobar karakter, što je bitno u nekim fazama utakmica i svega. To su njegove vrline i duboko se nadam da ćemo bar još dvije godine gledati Ivana Rakitića u Barceloni na visokom nivou”.

Treba nam dobar Rakitić na nadolazećem Euru, onaj iz Rusije, koji je zabio odlučujuće penale protiv Danske i Rusije, koji je matirao Argentinu i pretrčao desetke kilometara na turniru, igrao pod temperaturom, iscrpljen od naporne sezone i napornog turnira…

“Aposlutno, o tome nećemo pričati. Takvi tipovi igrača, samozatajni i skromni, uvijek su dragi svakom treneru. Još jedanput ponavljam, o njegovim kvalitetama apsolutno ne treba trošiti riječi”, zaključio je Zoran Vulić.