Utakmicu Dinama i Villarreala za Net.hr komentira Nikola Jurčević

Dinamo je, bez Gavranovića i Petkovića koji je i dalje nezaliječen a koji je ušao u 61., jučer na Maksimiru odigrao još jednu dobru europsku utakmicu i parirao jakom Villarrealu, šestoplasiranom sastavu španjolskog prvenstva koji je na kraju ipak s(p)retno stigao do prednosti u četvrtfinalnom srazu Europske lige od 1:0.

Krznar u 4-2-3-1 formaciji

Damir Krznar suprostavio se Unaiju Emeryju s 4-2-3-1 formacijom i Atiemwenom u vrhu napada, kao jedinim mogućim rješenjem u situaciji u kojoj nije mogao računati, ili barem djelomično, na usluge Gavranovića i Petkovića. Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine i Gvardiol činili su obrambeni dio, Ademi, Jakić, Ivanušec i Majer vezni red dok je uz isturenog Atiemwena u napadu po lijevoj strani napadao Mislav Oršić.

Dinamo se pametno i organizirano branio, pa kroz kontranapade jako često bio opasan i imao priliku zabiti. Sjajnom vrataru gostiju prijetili su Majer, Atiemwen, Theophile, Gvardiol, Ristovski. Dinamo je i zabio nakon jedne lijepe akcije Atiemwena i Oršića, ali Nigerijac je u začetku tog napada ostao u zaleđu i od gola ipak nije bilo ništa…

“Villarreal je na kraju zasluženo pobijedio za taj jedan gol. Radi se o jednoj tehnički odličnoj momčadi koja, po meni, nema tu klasu koju ima dobar dio igrača Tottenhama ali jedna sasvim sigurno odlična momčad koja je pokazala da jako dobro može kontrirati igru, kontrolirati utakmicu. Nije bilo lako Plavima do kraja napraviti neko iznenađenje, preokret. No, mislim da ne možemo biti nezadovoljni i razočarani predstavom Dinama, pogotovo u kontekstu snage suparnika koja je jedna od najboljih momčadi Španjolske. Modri su bili organizirani, kompaktni, čvrsti, cijela momčad u defanzivnom dijelu jako dobra. Tu nije Villarreal nije imao baš previše izrazitih prilika osim tog jednog, nesretnog, nespretnog jedanaesterca u koji ne želim ulaziti. U svakom slučaju, radilo se o jednoj nesretno-nespretnoj situaciji koja je došla u najgorem mogućem trenutku”, kazao nam je u uvodu razgovora naš sukomentator nogometnih zbivanja Nikola Jurčević, koji nam se uvijek javi na telefon. On je jedan od onih tipova koji se ne libi pričati o ničemu, njim možete razgovarati o svemu i u tome će biti detaljan i konzistentan. Ako nešto ne valja, onda će to on istaknuti. Bez obzira što netko nešto mislio o tome. Nogomet ipak ima u malom prstu. Imao ga je kao igrač, ima ga sad i kao trener…

‘Bila je vidljiva i jedna ideja koja je bila potpuno logična, pogotovo što se startalo i bez Petković’

“Bila je vidljiva i jedna ideja koja je bila potpuno logična, pogotovo što se startalo i bez Petkovića, povremeni pokušaji visokog presinga kod otvaranja Villarreala, što je bilo vrlo teško za izvesti jer su oni tu vrlo discipliniran i teško ih je dovesti u neko stanje panike, a onda u sljedećoj fazi povratak svih igrača iza lopte i pokušaj kontranapada preko Oršića, Atiemwena, Ivanušeca i Majera, tako da je sve to dosta dobro funkcioniralo i držalo nulu, što bi bilo povoljno za uzvrat za Dinamo, ali sve u svemu ono što je pozitivno je taj aktivni rezultat. I sami znamo da u ovoj situaciji domaćeg terena nema u principu, pretpostavka je da će za tjedan dana ovi neki igrači koji su bili ozlijeđeni, Petković i možda Gavranović, Gvardiol koji se vraća pa i Ademi, biti još na boljem nivou. Villarreal ostaje favorit ali sve je otvoreno”, govori nam popularni Jura i nastavlja u jednom dahu:

“Ovog puta, nedostajala je ta neka iskra, neka čarolija, ludilo koje se dogodilo protiv Tottenhama ali za takvo što ti treba jedna situacija gdje ti zabiješ neki gol tipa Oršić i onda se podiže jedna dodatna energija. Protiv Villarreala, u momčadi Dinama nije bilo tako raspoloženog napadača kao što su Plavi imali protiv Spursa. Tako da je tu bilo nekoliko situacija, poluprilika, vrlo teško se moglo doći u neku polupravu priliku. Sve u svemu, mislim da ne možemo biti previše kritični. Naravno da kad se pobijedi Tottenham 3:0 da se letvica malo i podigne ali sve u svemu moramo biti realni i kazati kako je ovo veliki uspjeh. Sama činjenica da su Plavi ušli u četvrtfinale i da je još uvijek sve otvoreno, u odnosu na ovu utakmicu Dinamo još ima nešto rezerve da bude i bolji. To i očekujem”.

Villarrealov vezni red izdominirao

Villarrealov vezni red izdominirao je onaj hrvatskog prvaka. Parejo, Capoue, Trigueros, Chukwueze, Moi Gomez koji je ušao u drugom dijelu umjesto Chukwuezea, pokazali su klasu a posebno je kod gostiju bio raspoložen napadač Gerard Moreno, 29-godišnji hit igrač žute podmornice koji je u ovoj sezoni ukupno u svim natjecanjima već zabio 24 gola, protiv Dinama iz penala koji je sam iznudio a koji je zabio po sredini, mu je bio peti pogodak u Europskoj ligi. No, i Majer, Ademi, Ivanušec i Jakić, a kasnije i Franjić te Tolić, hrabro su se borili…

“Ne bih rekao da se tu nešto posebno dogodilo, to je jednostavno ono što ste rekli, sve su to igrači koji imaju jednu izvanrednu tehniku, koji brzo misle, koji imaju ono nešto španjolsko u sebi, u nogometnom smislu. Taj Villarreal, te španjolske momčadi, pa to je neka logika i Emeryja još iz vremena kad je bio trener Seville, oni imaju tzv. geometriju na terenu. Svaki igrač zna što mu je činiti i jednostavno, to je stvar kvalitete. Nije uvijek sve do tebe nego i do suparnika”, rekao nam je Jurčević koga smo upitali je li Emery po nečem iznenadio Krznara?

‘Villarreal umara posjedom’

“Mislim da ne, možda sam više puta gledao, recimo Tottenham koji znam jako dobro. Villarreal sam gledao svega nekoliko puta ali vrlo jasno je da se radi o jednoj momčadi koja već od golmana stvara višak. Primjerice, Bayern možete vidjeti da igra vrlo mirno, da je golman taj koji ne ispucava, nemaju neku rekao bih, kao što dosta momčadi ima čak neku opciju B, onako čisto iz nužde. Oni, Villarreal, stalno gaji tu pas igru, tako da mislim da tu nije bilo nekog iznenađenja. Villarreal umara s tim posjedom, igra vrlo mirno kao što sam rekao, stalno su blizu ali su ipak uvijek brži i oslobađaju se. Protiv njih je vrlo teško odigrati neki presing jer oni nisu u tim situacijama rašireni, a ostaju vrlo hladnokrvni. Petković je nedostajao, kao i Gavranović kao neka alternativa, bitna, on je igrač koji je jako dobar isto kao i Petković. On ti daje onu drugu opciju, Petković je igrač koji je dobar i izvanredan u nekim situacijama u toj igri s leđima, može se zagraditi, zadržati loptu i time otvoriti suigračima ubacivanje u kontranapad. Samo njegovo prisustvo na terenu je takvo da veže ta dva stopera. Vidjeli smo kako to izgleda protiv Spursa, gdje mu se posvetila velika pažnja, što je otvorilo prostor drugim igračima. To je bio jedan veliki hendikep koji je bio teško za nadoknaditi”, zaključio je Nikola Jurčević.