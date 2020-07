JESTE LI PRIMJETILI ŠTO JE JUČER IZVEO IGOR JOVIČEVIĆ, PODRŽAVATE LI TO? Jasno nam je da su Plavi pokorili HNL, ali jedna stvar itekako brine navijače

Treba priznati kako je Igor Jovičević itekako ispremiješao momčad protiv Intera

U prvom jučerašnjem susretu Dinamo je, u sklopu 32 kola HNL-a, očekivano osvojio tri boda u Zaprešiću porazivši Inter sa 1:0, a pitanje pobjednika razriješio je Mario Ćuže u 61. minuti postigavši debitantski pogodak za prvu momčad Dinama.

Bila je to prva Dinamova pobjeda nakon dva remija bez golova, dok je Inter upisao već 11. uzastopni poraz. Također, dinamovci su zabili nakon 240 minuta golgeterskog posta i to je dobra vijest za sve ljubitelje košulje plave. No, ruku na srce, nije to bila dobra predstava Dinama. Jer, kad zadnjih tjedana postane vijest to što Dinamo nikako ne može zabiti, onda znaš koliko je sati.

Plavi se muče, iako će neki kazati kako je to očekivano, kako je jučer bilo jako vruće, pakleni dan, a po takvom danu teško je opće i hodati a kamoli igrati. Mučili su se dinamovci i u Zaprešiću sve do 61. minute, ali napravili ono što se od njih ipak očekuje i slavili, odnosno zaustavili taj negativni trend koji ih je pratio do ovog dvoboja…

Istina, Modri su već i kad je stigla pauza zbog koronavirusa znali da će obraniti naslov prvaka Hrvatske, pa u takvom nekakvom uspavanom modu, kad pred konkurencijom imaju ogromnu prednost, privode kraju još jednu šampionsku sezonu za njih…

No, ljutili se igrači Dinama ili ne, činjenica je da momčad ne igra onako kako je igrala jesenas, točnije pod palicom Nenada Bjelice. Jasno nam je kako glad i ambicije u situaciji kad je novi trofej osiguran, i kad pred konkurencijom imaš, nakon ove utakmice, +19 bodova više u odnosu na drugoplasiranog, tj dvadeset bodova i više u odnosu na ostale najbliže pratitelje na tablici, nisu i ne mogu biti na visokom nivou.

Međutim, igrači uopće ne izgledaju motivirano, a navijači su zabrinuti kako će se to sve prenijeti u novu sezonu. Jovičević je optimističan ali plava vojska baš i ne. Jer, novi problemi su došli i u ovoj utakmici…

Ali, isto tako treba priznati kako je Igor Jovičević dobrano ispremiješao momčad protiv Intera. U ovoj utakmici krenuo je s momčadi kakva još nije izašla na teren ove sezone za Dinamo. Pohvalno je kako strateg Dinama u ovom mrtvom periodu priliku daje svima, kako bi pronašao još kojeg mladog igrača koji bi mogao odgovoriti njegovim zahtjevima i u sljedećoj sezoni biti pojačanje za momčad. Tomu ovakvi periodu, situacije i služe…

Puno je tu, stoga, bilo mladih igrača poput Antonija Marina, spomenutog strijelca Ćužea, odličnog i ubojitog Kulenovića. Posebno vrijedi istaknuti Tina Hrvoja, talentiranog desnog beka i Josipa Šutala, stopera koji je debitirao od prve minute za Modre, a kojeg je u 66. zamijenio Emir Dilaver. Tu je bio i Bartol Franjić. Od standardnih prvotimaca tu su jedino bili golman Zagorac, Theophile-Catherine, Oršić i Moro. Damian Kadzior, Poljak koji je oduševio u ovoj sezoni, u 92. je zamijenio Kulenovića. Kapetan momčadi Arijan Ademi je u 87. ušao u igru umjesto Bartola Franjića, dok je Luka Ivanušec u 46. ušao u igru umjesto Antonija Marina.

Rezultati 32. kola HNL-a:

Inter – Dinamo 0:1 (Ćuže 61)

Osijek – Rijeka 1:0 (Mance 53)

U utorak:

Lokomotiva – Varaždin 2:0 (Tuci 45+2, Jakić 85)

Slaven Belupo – Istra 1961 3:0 (Zirdum 13, Krstanović 25 Suarez 27)

Gorica – Hajduk 3:1 (Hamad 18, Suk 44, Ndiaye 53 / Jakoliš 45+2)