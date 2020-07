JESTE LI PRIMJETILI ŠTO JE BILIĆ NAPRAVIO ODMAH PO ZAVRŠETKU UTAKMICE? Upravo zbog ovog ga svi obožavaju; ‘Pokazao je ono nešto posebno’

Bila je to velika noć za Slavena Bilića. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije sinoć je u dramatičnoj završnici Championshipa remizirao sa svojim West Bromwich Albionom 2:2 protiv Queens Park Rangersa na svom terenu, a kako je trećeplasirani Brentford kod kuće poražen sa 1:2 od Barnsleyja koji je, pak, unatoč pobjedi ispao u treću ligu, tako je WBA kao drugoplasirani na ljestvici izborio izravni plasman u Premiership.

LUDNICA NA OTOKU, BILIĆ IZBORIO PREMIER LIGU: Legenda Vatrenih u dramatičnoj završnici prvenstva odvela WBA među elitu

WBA se tako nakon dvije sezone igranja drugog razreda engleskog nogometa vratio među elitu. West Brom je u izgubio samo sedam utakmica u ovoj sezoni i završio kao momčad s najmanje poraza te zasluženo izborio promociju u elitu engleskog klupskog nogometa, a Bilićevoj momčadi će to biti 82. sezona u najvišem razredu engleskog nogometa. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

“Super Slav”, kako mu tepaju navijači, jedna je od glavnih nogometnih tema na Otoku. Britanski Exspress & Star piše kako mu je ovo jedan od najvećih uspjeha u trenerskoj karijeri, pozivajući se na njegovu izjavu nakon dvoboja…

Exspres & Star ističe kako je 51-godišnjak postavljen za šefa prve momčadi Baggies-a još u lipnju prošle godine, s ciljem da se klub vrati u elitni razred engleskog nogometa u roku od dvije sezone.

Ali trebalo je Biliću samo jedan remi s 2:2 protiv QPR-a sinoć, odnosno jedna sezona za taj podvig, čime je uspio napraviti veliku stvar.

“Kao ponosni Hrvat Bilić je uživao u ogromnom uspjehu dok je između 2006. i 2012. vodio svoju reprezentaciju Hrvatske, s kojom je 2008. na Euru izborio četvrtfinale i bio na korak do polufinala. Međutim, i sam je priznao da je pobjeda u promociji s Albionom značajan trenutak u njegovoj karijeri”.

U trenucima kad je Brentford s 1:1 još bio u igri za plasman u Premiership, Bilić je u igru ubacio ofenzivnog igrača Kylea Bartleyja zadnjih 15 minuta prije nego što ga je povukao natrag u obranu, više prema svom golu, kad mu je rečeno da Barnsley vodi 2:1.

“Rekao sam igračima jutros kada sam bio na treningu što ćemo raditi u zadnjih 15 minuta ako nam rezultat ne odgovara”, istaknuo je Bilić, a taj potez, hrabri i odriješiti potez Hrvata, posebno ističu Englezi u svom pisanju.

“Tada su mi dečki rekli da je 1:1. Trebamo li to učiniti (stavite Bartleyja ispred), jer je bilo neriješeno. Nismo se mogli osloniti na to da Brentford neće postići gol i izgledali smo kao da ćemo ga mi dati i riješiti stvar. Kreirali smo prilike i nije izgledalo kao da nas oni ugrožavaju. Onda kada je Barnsley postigao pogodak za 2:1, tada sam odlučio za Bartleyja vratiti nazad, da zadrži loptu!”

Jedan od najčitanijih britanskih tabloida Daily Mail javlja “kako se jedna od najživopisnijih figura u nogometu vraća u Premier ligu nakon što je West Brom osigurao da će Slaven Bilić imati još jedan nastup u Premier ligi”…

“Nakon što je optužio svoju stranu da je podlegla pritisku u porazu kod Huddersfielda prošlog tjedna, Bilić je bio uznemiren uz liniju dok je gledao sinoćnju odlučujuću utakmicu. Prilikom rezultata 2:2, Bilić je saznao da je Barnsley kasno vodi u Brentfordu, a Brentfordu su bila potrebna dva gola u tom trenutku i sve je bilo izvjesnije kako to neće uspjeti. Bilić je povikao svojim igračima da zadrže ono što su imali, da brane rezultat, da ne srljaju nparijed. Kad je završila utakmica, morali su čekati potvrdu iz Griffin Parka da su unutra.

Na kraju su stigle dobre vijesti i Albionovi su igrači priskočili jedni drugima u zagrljaj, zajedno s klupskim dužnosnicima koji su se veseliki 170 milijuna eura koje će klub dobiti zbog plasmana u Premiership. U datom trenutku Bilić je pokazao svoju klasu i ljudskost, da ima ono nešto, onaj pravi trenerski i ljudski touch, ostavljajući igračima da uživaju u njihovom trenutku bez da se miješa. Kad im se na kraju pridružio, zalili su ga šampanjcem, dok je Jake Livermore lio suze radosnice”, stoji u tekstu Daily Maila.

Nogometni navijači i pratitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu na društvenim mrežama hvale Bilića, njegovu momčad i ostvareni uspjeh, a jedan fan posebno ističe situaciju odmah po završetku susreta, sa samog terena, koja najbolje dočarava kakav je Nane prije svega čovjek, a onda i trener.

Naime, odmah je zagrlio prvog igrača QPR-a kojeg je vidio na terenu…

“Jako mi se svidjelo što je Bilić pružio veliki zagrljaj prvom nogometašu QPR-a, kojeg je vidio na terenu odmah nakon što je u Brendfordu završila utakmica. Svidjela mi se reakcija naših igrača, posebno igrača na posudbi Robinsona. Nikako ne podcijenjujte to što je završetak sezone bio čudan. Svaka čast Slav, svaka čast Albion”, stoji u komentaru na Twitteru.

